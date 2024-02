Nintendo ist mit der etwas betagten Spielekonsole Switch noch immer recht erfolgreich. Wachstum ist bei den Absatzzahlen aber nicht mehr zu erwarten, und so werden die Rufe nach einem Nachfolger lautet. Doch von einer hypothetischen Switch 2 ist bisher nichts zu sehen und neuesten Gerüchten zufolge wird es dabei auch noch ein Weilchen bleiben.Anzeige:Es schwirren mal wieder neue Gerüchte durch das Netz und der Nachrichtendienst "Bloomberg" will nun in Erfahrung gebracht haben. Dass die Vorstellung und Veröffentlichung der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...