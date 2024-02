© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der Wasserstoffspezialist hat am Mittwoch einen wichtigen Deal bekanntgegeben. Für die Anleger scheint das nicht zu reichen. Sie schicken die Aktie um fast neun Prozent in den Keller. Alle Augen auf den 1. März.Plug Power hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es eine Vereinbarung zur Bereitstellung von Wasserstoffinfrastruktur und Brennstoffzellen zur Unterstützung des Materialtransports für einen nicht genannten großen US-Automobilproduzenten unterzeichnet hat. Das Unternehmen erklärte, dass die Flotte für den Materialtransport des Werks mit Plug Powers Brennstoffzellen ausgestattet wird und der Betrieb des Campus voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2025 aufgenommen wird. Der über sechs …