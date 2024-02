DAX: Neues Alltimehigh: Rivian, Rolls-Royce, Heidelberg Materials und Nvidia macht alles wieder gut!

Nvidia schlägt die hohen Erwartungen und die Märkte jubeln. Der Nikkei legt mit einem neuen Rekordhoch vor und der DAX zieht direkt hinterher. Angetrieben von guten Zahlen seiner Mitglieder geht es über 17.300 Punkte!Die Rekordjagd an den Märkten geht weiter - zumindest bei den Indizes. Nachdem einige Zweifel am KI-Hype aufgekommen waren und Aktien wie Super Micro Computer oder Palo Alto etwas übertrieben in den Keller geschickt wurden, hat Nvidia die Stimmung wieder aufgehellt. Fed-Minutes: Einfach nicht beachtet Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) plant keine überstürzten Maßnahmen in Bezug auf die geplante Zinswende in diesem Jahr. Dies geht aus den Protokollen der Ende Januar …

