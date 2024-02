In China entsteht die bisher größte Onshore-Windkraftanlage der Welt. Jedes Rotorblatt misst 131 Meter. Insgesamt wird das Windrad einmal so hoch sein wie Deutschlands größtes Hochhaus - und 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. China marschiert in Sachen Ausbau der Windenergie weiter voran. Das Unternehmen Sany Renewable Energy bringt mit dem SY1310A das bisher größte an Land stehende Windrad an den Start.AnzeigeAnzeige Rotorblätter so groß wie ...

