Die Massenentlassungen in der IT-Branche sind seit Monaten allgegenwärtig. Inwieweit der Vormarsch neuer KI-Technologien damit zu tun hat, erklärt der Meta-CEO Mark Zuckerberg. Die Tech-Branche steckt in einer Korrekturphase - zumindest was das Personal betrifft. Von A wie Amazon bis Z wie Zoom haben IT-Firmen sich in den letzten zwei Jahren von unzähligen Mitarbeitern getrennt. Über die Gründe dafür spricht jetzt der Meta-Gründer Mark Zuckerberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...