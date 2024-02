In keinem anderen europäischen Land sind 2023 so viele Elektrobusse zugelassen worden wie in Großbritannien. Daran ist ablesbar, was mit einer verlässlichen Förderung möglich ist. Das dortige ZEBRA-Subventionsprogramm besteht seit 2021. Wir werfen mal einen genaueren Blick auf den E-Bus-Markt jenseits des Ärmelkanals. Der britische Markt für Busse aller Antriebsarten ist nach drei rückläufigen Jahren in 2023 wieder kräftig gewachsen. Laut einer Statistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...