Hören: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #594: - ATX im Plus, aber vom DAX-Schwung nichts zu merken- gute Zahlen von FACC- News zu Porr, Post, Wienerberger, Rosinger Group- ÖNB dürfte Ö-Aktien kaufen, tut dies aber derzeit fast nicht- hoffentlich hat Wolfgang Matejka seine Idee umgesetzt- Blick auf das Traders Place Tournament- Weiter gehts im Podcast Links:- Thomas Steiner ÖNB im Börsepeople-Podcast: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5385/ - Börsenradio Live-Blick, Do.22.2.24: Mächtiger ...

