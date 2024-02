Wie erwartet, verzeichnete Gerresheimer im 4. Quartal anhaltenden Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, was sich in einem organischen Wachstum des Segments Primary Packaging Glass von lediglich 0,5 % im Jahresvergleich widerspiegelte. Angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach Kunststoffverpackungslösungen steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im 4. Quartal um 3,1 % auf EUR 545,2 Mio. (+5,1 % organisch im Jahresvergleich). Trotz des Gegenwinds durch den Lagerabbau erzielte Gerresheimer für das Gesamtjahr ein zweistelliges Wachstum von 10,4% yoy. Vor dem Hintergrund einer Normalisierung in H2 erwartet Gerresheimer ein organisches Umsatzwachstum von 5-10% im GJ24, gefolgt von einer erneuten Beschleunigung im GJ25. Der beruhigende 2-Jahres-Ausblick spiegelt die vielversprechenden Möglichkeiten einer Erhöhung des Umsatzanteils von höhermargigen Lösungen für Biopharmazeutika und Injektionslösungen wider. Nach Rollen des Modells und Anpassung der GJ24/25-Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel von EUR 120,00. Die Empfehlung von AlsterResearch lautet weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





