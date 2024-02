Nach ihrem fulminanten Comeback ist der Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) in den letzten drei Wochen die Puste an der Börse ausgegangen. Die Widerstandsmarke bei 14,50 € erwies sich als äußerst hartnäckig und die negativen Meldungen häufen sich. Wie kann es mit dem Papier des Energietechnikkonzerns weitergehen? Siemens Energy vorgestellt Siemens Energy ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Der Konzern stellt etwa Windkraftturbinen, ...

