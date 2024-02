Der Hersteller von Spezialverpackungen blickt auf ein durchaus erfolgreiches Jahr zurück. Die Börse feiert heute aber vor allem den Gerresheimer Ausblick - der MDAX-Wert legt deutlich zu. Per Spritze zum Wunschgewicht: Dieser große Abnehmtrend, der die Pharmariesen Novo Nordisk und Eli Lilly derzeit anschiebt, sorgt auch bei den Düsseldorfern für gute Geschäfte. Denn Gerresheimer stellt unter anderem Pens, Spritzen und Autoinjektoren her und konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr in diesem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...