Mercedes-Benz revidiert seine Verkaufsziele für EVs nach unten und prognostiziert, dass EVs noch Jahre teurer bleiben als Verbrennungsmotoren, angesichts eines sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums und abkühlender Nachfrage. Trotz dieser Herausforderungen setzt das Unternehmen auf langfristige Investitionen in die Elektromobilität.Ein Blick in die Zukunft der Elektromobilität Mercedes-Benz signalisiert ein bedeutendes Umdenken in der ...

