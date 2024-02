Der Preis für Kakao ist an den Terminmärkten auf ein neues Allzeithoch gesprungen und hat sogar die Extrempreise aus den 1970er-Jahren übertroffen. Schuld sind Ernteausfälle in Westafrika und Hedgefonds-Spekulationen. Schokolade und andere Kakao-Produkte könnten sich auch hierzulande bald extrem verteuern. Die Kakaopreise explodieren! Nach Ernteausfällen in Westafrika sinkt die ohnehin nur begrenzte Verfügbarkeit von Kakao aus der Region weiter. ...

