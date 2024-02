Hamburg (ots) -Gut schreiben zu können ist schon lange nicht mehr Alles - Sie als Kommunikationsprofi müssen sicher sein auch im Umgang mit dem Medium Bild. Wenn Zeit oder Budget nicht ausreichen, um professionelle Fotografen zu engagieren, sind Sie selbst gefragt. Auch und gerade dann sollen die Ergebnisse überzeugen. In dieser Schulung lernen Sie die relevanten Techniken der Smartphone-Fotografie und erfahren, wie Sie richtig gute Bilder für die interne und externe Unternehmenskommunikation gewinnen.Team- oder Portraitfotos, Bilder von Messen, Events und Produkten - Wie Sie mit Ihrem Smartphone professionelle Aufnahmen erzeugenSimone Naumann zeigt Tipps und Tricks für außergewöhnliche Bilder, von denen Ihnen keiner glaubt, dass sie mit einer Handy-Kamera entstanden sind. Sie lernen, was Sie wissen müssen, damit Ihre Fotos richtig gut und professionell aussehen - für den Einsatz in Social Media, auf Websites, Blogs oder in digitalen Unternehmenspublikationen.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre speziellen Themen und Fragen im Vorfeld zu sammeln und einzusenden. So erhalten Sie ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Training.Die Teilnahme ist sowohl für Android- als auch für iOS-User geeignet. Vor dem Durchführungstermin erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung.Programm:- Was macht Fotografie mit dem Smartphone besonders?- Grundlagen der fotografischen Aufnahmetechnik- Was ist der goldene Schnitt? Und wie wirken Bildformate?- Tipps & Tricks für außergewöhnliche Bilder- Ausrüstung: welche Gadgets sind wirklich hilfreich?- Bilder an den richtigen Stellen bearbeiten- PraxisübungenDas Programm bzw. die Themen lassen nach Absprache ganz auf Ihren individuellen Bedarf angepassen. So ist z. B. ein Fokus auf diese Aspekte möglich:- Portrait- und Teamfotografie- Messe- und Eventfotografie- Produktfotografie- Fotografie von Inneneinrichtungen oder ArbeitsszenenGeeignet für / Zielgruppen:Diese Session ist gedacht für Mitarbeiter/innen in den Kommunikations- und Marketingteams von Unternehmen und Agenturen, die selbst beeindruckende Bilder mit der Smartphone-Kamera erschaffen und kanalübergreifend nutzen wollen.Ihre Referentin:Simone Naumann (https://simone-naumann.com) ist etablierte Unternehmensfotografin. 2017 hat sie die SMARTphotoschule gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. Ihr neustes Buch "Fotografieren mit dem Smartphone" erschien 2024 im DPunktverlag.Eckdaten- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 2 bis 6 Stunden inkl. Pausen- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach Absprache.- Durchführung: in Ihrem Unternehmen oder nach Absprache in unseren Räumen. Auch als Online-Format auf Zoom möglich.Pressekontakt:Weitere Informationen und ein Angebot erhalten Sie bei:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5719907