NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand von 168 auf 189 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der geplante Zukauf des Smart-TV-Herstellers Vizio ergänze die Werbestrategie des Supermarktkonzerns, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Walmart könne mit der Transaktion neue Möglichkeiten für Marken schaffen, mit Kunden in Kontakt zu treten, und, was besonders wichtig sei, viele Benutzeraktionen identifizieren (Attribution)./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 20:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 00:15 / EST



ISIN: US9311421039

