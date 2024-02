Pressemitteilung der artec technologies AG:

artec technologies AG: KI-gestützte Open Source Technology in Krisensituationen bewährt

- KI-basierte Transkription und Übersetzung in über 50 verschiedenen Sprachen- Neue Perspektiven für Broadcaster, Presse- und Nachrichtenagenturen, Krisenzentralen, Nachrichtendienste und viele weitere Bereiche

Die Welt befindet sich in einem ständigen Spannungszustand, geprägt von geopolitischen Ereignissen, Putschversuchen, Regierungswechseln und Naturkatastrophen, die beinahe täglich auftreten. Zugleich erleben wir einen explosionsartigen Anstieg an Informationsquellen, in denen sich sowohl Fakten als auch Fehlinformationen in beispiellosem Tempo verbreiten. Moderne Überwachungssysteme ...

