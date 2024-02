DJ Hochtief über Erwartungen bei Gewinn und Prognose - Dividendensprung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Verbesserung des nominalen Gewinns um 8,5 Prozent im vergangenen Jahr schraubt der Baukonzern Hochtief die Dividende deutlich in die Höhe und kündigt für 2024 weiter steigende Ergebnisse an. Die Aktionäre sollen 4,40 Euro je Aktie bekommen nach 4,00 Euro im Jahr zuvor, wie der Baukonzern bei Vorlage der Bilanz in Essen mitteilte. Das Gros davon wird an den spanischen Mutterkonzern ACS fließen, der 68 Prozent der Hochtief-Aktien kontrolliert.

Wie im Vorjahr werden laut Unternehmen rund 65 Prozent des Überschusses ausgeschüttet. Der nominelle Konzerngewinn, der dafür die Basis ist, kletterte 2023 von 482 auf 523 Millionen Euro.

Den für die geschäftliche Leistung maßgeblichen operativen Konzerngewinn nach Steuern verbesserte Hochtief um 6,1 Prozent auf 553 Millionen Euro und übertraf den Marktkonsens von 544 Millionen Euro. Hochtief selbst hatte 510 bis 550 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz kletterte um 5,9 Prozent auf 27,76 Milliarden Euro.

Vorstandschef Juan Santamaria sagte, das hohe Auftragswachstum zeige, dass die Strategie aufgehe, die Präsenz "in den schnell wachsenden Hightech-Märkten weiter auszubauen". Der Auftragseingang kletterte um 22 Prozent auf 36,68 Milliarden Euro. Insgesamt hat Hochtief Aufträge mit einem Volumen von gut 55 Milliarden Euro in den Büchern stehen.

Für 2024 peilt Santamaria einen operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 560 bis 610 Millionen Euro an. Das wäre in der Mitte der Spanne ein Plus von 5,8 Prozent. Der Analystenkonsens geht derzeit von 574 Millionen Euro aus. Das entspräche einem Anstieg von 3,8 Prozent zum Vorjahr.

