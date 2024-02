Weiden/Oberviechtach (ots) -Am 28. Februar 2024 besucht Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius das Artilleriebataillon 131 und das neu aufgestellte Panzerartilleriebataillon 375 in der Weidener Major-Radloff-Kaserne. Im Anschluss besucht der Minister das Panzergrenadierbataillon 122 in Oberviechtach.Sowohl die geplante Umstrukturierung des Heeres, als auch die Aufstellung einer deutschen Brigade in Litauen werden künftig beide Standorte betreffen. Das Panzergrenadierbataillon 122 ist für die Verlegung nach Litauen vorgesehen, das Artilleriebataillon 131 wird nach Oberviechtach umziehen.Gesprächsrunden mit Soldatinnen und Soldaten der drei Verbände bilden den Schwerpunkt der Besuche. Zudem werden Einblicke in Ausbildungsabschnitte an der Panzerhaubitze 2000 sowie bei der Ausbildung von Richtschützen des Schützenpanzers Puma gegeben. In Oberviechtach steht der Bundesminister der Verteidigung für ein Pressestatement zur Verfügung.Sie sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch des Bundesministers der Verteidigung in Weiden und in Oberviechtach zu begleiten. Ihnen steht es frei, an beiden oder nur an einem der beiden Standorte dabei zu sein. Ein Bustransfer von Weiden in der Oberpfalz nach Oberviechtach und zurück steht für Sie bereit.Bitte akkreditieren Sie sich bis Montag, 26. Februar, 12:00 Uhr, mit dem beiliegenden Akkreditierungsformular unter 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.org.Pressekontakt:Pressestelle 10. PanzerdivisionTelefon: +49 931 9707 3160/ 3167E-Mail: 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5720066