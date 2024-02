Frankfurt am Main (ots) -Die TOPEOPLE GROUP GmbH, ein Personalberatungsunternehmen mit Sitz in Offenbach am Main, das sich auf die schnelle und planbare Gewinnung von Fach- und Führungskräften für Unternehmen der Baubranche spezialisiert hat, feierte kürzlich ihr dreijähriges Firmenjubiläum. Diesen Zeitpunkt nutzen sie, um auf ihre bisherigen Erfolge und die ihrer Kunden zurückzublicken.Geschäftsführer Marvin Ronn: "Mit Freude feiern wir unser dreijähriges Jubiläum und sind stolz auf unseren bisherigen Werdegang. Auch als junges Unternehmen konnten wir bereits erfolgreich mit großen und lange bestehenden Unternehmen wie Vinci Facilities, Peter Gross Bau, Geiger, Goldbeck und vielen weiteren zusammenarbeiten. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden sind unser täglicher Antrieb dafür, auch für schwierig zu besetzende Positionen die passenden Kandidaten zu finden."Die TOPEOPLE GROUP unterstützt namhafte Bauunternehmen bei der Suche und Anwerbung nach qualifizierten Fach- und Führungskräften. Außerdem begleiten sie Kandidaten durch den gesamten Bewerbungsprozess, vom ersten Kennenlerngespräch bis hin zur Vertragsverhandlung und suchen auf Wunsch nach geeigneten Unternehmen für Fach- und Führungskräfte aus der Baubranche. TOPEOPLE kann eine hundertprozentige Erfolgsquote bei der Besetzung von Vakanzen aufzeigen: Bisher haben sie stets qualifizierte Kandidaten für die offenen Stellen besetzt, wodurch sie alle Aufträge ihrer Kunden erfolgreich abschließen konnten.Das junge Unternehmen steht für Erreichbarkeit und Flexibilität - wesentliche Merkmale, die es ihnen ermöglichen, effektiv auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Durch ihre präzise Bedarfsanalyse und Kandidatenauswahl gewährleisten sie eine optimale Passung, auch bei kurzfristigen Anforderungen. Diese effiziente Arbeitsweise bei der Stellenbesetzung basiert auf ihren modernen und digitalen Prozessen."Kernwerte wie offene Kommunikation und schnelle Reaktionen prägen unsere Unternehmenskultur. Dabei zeichnet sich unser motiviertes Team von Personalberatern durch eine uneingeschränkte Einsatzbereitschaft aus. Mit Innovationsgeist und Zukunftsorientierung streben wir danach, die Baubranche mit neuen, dynamischen Prozessen zu revolutionieren und durch nachhaltige Projekte zur Zukunftsgestaltung der Branche beizutragen. Wir freuen uns über die vergangenen drei Jahre und blicken zuversichtlich in Richtung Zukunft", sagt Marvin Ronn.Weitere Informationen zur TOPEOPLE Group finden Sie unter: https://www.topeople.de/Pressekontakt:TOPEOPLE GROUP GmbHhttps://www.topeople.de/E-Mail: info@topeople.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TOPEOPLE GROUP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169941/5720078