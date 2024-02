Smartbroker Holding passt ihr Berichtswesen an veränderte Geschäftsstruktur mit zwei ergänzenden Standbeinen an: Ab sofort will man auf Monatsbasis den Kapitalmarkt über wichtige operative Kennziffern informieren. Erhöht natürlich den Druck auf die beiden Einheiten auch kurzfristig zu liefern. Wichtig für die nächsten Monate - dazu gab es heute die Zahlen 2023. Ein Übergangsjahr ohne aktive Kundenakquise für den Smartbroker, geprägt vom Wechsel zur Bader Bank und die komplexe Übertragung der Bestandskunden auf die neue Plattform - mit relativ geringen Verlusten an Equity und aktiven Kunden. Und ...

