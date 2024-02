Ungläubiges Staunen, offene Münder und schreckensgeweitete Augen sind mir in den vergangenen Jahren immer wieder in meinen Vorträgen und Seminaren begegnet, wenn die Sprache auf die sogenannten Schuldenaufwertungsgesetze kam: Denn die meisten Menschen nehmen fälschlicherweise an, dass sie ihre Schulden in einer (kommenden) Währungsreform bequem - quasi zum Nulltarif - loswerden. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...