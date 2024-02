Ein Asteroid in der Größe eines Busses kommt der Erde heute ungewöhnlich nahe - näher als die durchschnittliche Entfernung der Erde zum Mond. Ein relativ großer Asteroid, bekannt als 2024 DW, wird heute, am 22. Februar, außergewöhnlich dicht an die Erde herankommen. Dieser Himmelskörper nähert sich unserem Planeten bis auf eine Distanz von 225.000 Kilometern an.AnzeigeAnzeige Das ist näher als die durchschnittliche Entfernung von der Erde zum Mond, ...

