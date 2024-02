Weiterstadt (ots) -› Neuer Superb ab sofort auch als elegante Limousine bestellbar› Zum Marktstart bietet Škoda die Varianten Essence, Selection sowie Laurin & Klement mit je drei Motor-Getriebe-Kombinationen an› Einstiegspreise für die vierte Superb-Generation beginnen bei 38.480 Euro für die Limousine und bei 39.580 Euro für den Kombi in der Basis-Ausstattungslinie Essence› Neuer Topdiesel mit 142 kW (193 PS), 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Allradantrieb (Superb 2,0 TDI 142 kW DSG 4x4: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 157 - 148 g/km (WLTP-Werte); Superb Combi 2,0 TDI 142 kW DSG 4x4: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 157 - 151 g/km (WLTP-Werte)) jetzt auch für den Kombi bestellbarBühne frei für die Superb-Limousine der vierten Generation: Nach dem Bestellstart des Superb Combi im vergangenen November ergänzt Škoda das Angebot nun um die elegante Limousine. Sie steht in den Ausstattungslinien Essence, Selection sowie L&K zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei Motor-Getriebe-Varianten, darunter den mit Allrad und 7-Gang-DSG kombinierten Topdiesel 2,0 TDI mit 142 kW (193 PS). Er treibt ab sofort auf Wunsch auch den Superb Combi an.Beim Kauf der neuen Superb-Limousine können sich die Kunden zwischen drei Motor-Getriebe-Kombinationen entscheiden - 7-Gang-DSG haben alle Varianten gemein. Als Einstiegsaggregat dient der 1,5 TSI mHEV Mild-Hybrid (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6 - 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 128 - 119 g/km (WLTP-Werte)), der ebenso wie der 2,0 Liter große Diesel 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 - 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 137 - 128 g/km (WLTP-Werte)) leistet. Die Topmotorisierung 2,0 TDI treibt das Mittelklasseflaggschiff mit 142 kW (193 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 157 - 148 g/km (WLTP-Werte)) an und verfügt grundsätzlich über Allradantrieb. Dieser Vierzylinder steht ab sofort auch für die Kombivariante bereit.In vierter Generation bietet der Škoda Superb eine Vielzahl an Ausstattungs-Highlights. Den ab 38.480 Euro bestellbaren Superb Essence stattet Škoda unter anderem serienmäßig mit Scheinwerfern und Tagfahrlicht mit LED-Technologie, 2-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbaren Vordersitzen sowie Parksensoren hinten und Rückfahrkamera aus. Die Design Selection Studio mit schwarzen Sitzbezügen bestimmt den Interieurauftritt. In puncto Konnektivität sind ein zehn Zoll großes Infotainmentdisplay mit SmartLink für Apple und Android und das Digital Cockpit Plus hinter dem Lenkrad an Bord. Ab 39.580 Euro gibt es auch den Superb Combi in der Essence-Version.Der ab 42.000 Euro erhältliche Superb Selection rollt auf glanzgedreht schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis. Die Design Selection Loft bestimmt die Interieurgestaltung und umfasst unter anderem graue Stoffsitze. Für Wohlfühlatmosphäre an Bord sorgen auch die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic sowie die beheizbaren Komfortsitze vorne inklusive Massagefunktion und einstellbaren Lendenwirbelstützen. Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrlichtassistent und Regensensor runden die Serienausstattung ab.Die vierte Superb-Generation überzeugt zudem mit neuen oder verbesserten Assistenzsystemen. Bei Selection sind dies zum Beispiel Abbiege- und Ausweichassistent, Kreuzungsassistent, proaktiver Insassenschutz mit Heckaufprallerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter und Frontradarassistent mit City-Notbremsfunktion sowie Personen- und Radfahrererkennung. Auch Spurhalte- und Spurwechselassistent mit Ausstiegswarner gehören zum Ausstattungsumfang.In puncto Konnektivität bietet der Superb Selection ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay, das Digital Cockpit Plus über dem Lenkrad, mehrere USB-C-Ladeanschlüsse mit bis zu 45 Watt Ladeleistung und Wireless Smart Link für die Kopplung eines Smartphones. Die Phonebox ermöglicht es, ein Mobiltelefon induktiv mit bis zu 15 Watt aufzuladen - Kühlfunktion inklusive. Ein Highlight des neuen Interieurkonzepts im Superb: die Škoda Smart Dials. Diese innovativen Drehregler verbinden auf clevere Art und Weise haptische mit digitalen Elementen.Topvariante Superb L&K: ab 48.760 EuroDie Nachnamen der Unternehmensgründer Laurin & Klement zieren traditionell die höchste Ausstattungslinie der jeweiligen Modellfamilie. Der Superb trägt das Emblem L&K gut sichtbar auf den vorderen Kotflügeln. Details in Unique Dark Chrome an der Umrandung des Škoda Kühlergrills, der Verkleidung der Frontschürze, am Heckdiffusor und an der Škoda Wortmarke am Heck unterstreichen den eleganten Auftritt des Superb. Passend dazu rollt die Limousine auf 18-Zoll-Reifen mit glanzgedrehten Felgen im anthraziten Design Belatrix. Die Design Selection L&K Suite gestaltet den Innenraum mit schwarzem Bezug aus Leder beziehungsweise Kunstleder.Der Superb L&K beginnt preislich bei 48.760 Euro und besitzt serienmäßig Matrix-LED-Scheinwerfer inklusive dynamischem Fahrlichtassistent. Mit ihren 36 einzelnen Segmenten können sie zum Beispiel Verkehrsschilder ausleuchten, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu blenden. Die Heckleuchten verfügen über dynamische Blinker und eine animierte Coming/Leaving-Home-Funktion. Ausstattungsdetails wie KESSY, die Komfortöffnung der elektrischen Heckklappe sowie die beheiz- und belüftbaren Ergo Comfort Vordersitze mit erweiterter Massagefunktion erzielen ein hohes Komfortniveau. Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Superb finden Sie auf skoda-media.de.Neue Škoda Superb-Limousine - Ausstattungslinien und Preise zum BestellstartMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Essence, 38.4802,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Essence, 42.5802,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, Essence, 46.5801,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 42.0002,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 46.1002,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, Selection, 50.1001,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, L&K, 48.7602,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, L&K, 52.8602,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, L&K, 56.860Neuer Škoda Superb Combi - VerbrauchsangabenSuperb Combi 1,5 TSI mHEV 110 kW DSG: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 - 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 - 117 g/km (WLTP-Werte)Superb Combi 2,0 TDI 110 kW DSG: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 - 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 149 - 118 g/km (WLTP-Werte)Superb Combi 2,0 TDI 142 kW DSG 4x4: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 157 - 151 g/km (WLTP-Werte)Neuer Škoda Superb Combi - Motor-Getriebe-VariantenMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Essence, 39.5802,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Essence, 43.6802,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, Essence, 47.6801,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 42.8502,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 46.9502,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, Selection, 50.9501,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, L&K, 49.8602,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, L&K, 53.9602,0 TDI, 142 kW (193 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, L&K, 57.960