TORONTO, 22. Februar 2024 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse von Goldexplorations- und Infill-Bohrungen bei der Mine Beta Hunt bekannt zu geben:

Die erste Reihe von Untersuchungsergebnissen des Infill-Programms der Stufe 2, das auf das nördliche Ende von Fletcher South abzielt, ergab hochgradige mineralisierte Abschnitte, die die Interpretation eines bedeutenden mineralisierten Systems westlich der Mineralressource Western Flanks unterstützen.

Die Ergebnisse von Fletcher werden durch das Bohrloch WF380ACC-09AE hervorgehoben, das 3,8 g/t auf 33,0 Metern durchschnitt.

Bei Larkin lieferten Infill-Bohrungen, die sowohl auf eine Gold- als auch auf eine Nickelmineralisierung abzielten, Ergebnisse, die die vor kurzem aktualisierte Mineralressource Larkin Gold unterstützen.

Die Höhepunkte der Kreuzungen werden im Folgenden zusammengefasst:

Fletcher2

- WF380ACC-09AE: 3,8 g/t über 33,0 Meter und 5 g/t über 9,0 Meter

- WF380ACC-12AE: 15,2 g/t über 3,3 Meter und 3,8 g/t über 6,8 Meter

- WF380ACC-16AE: 34,6 g/t über 2,0 Meter

Larkin Zentral

- B30-19-34NR1 : 6,7 g/t über 9,4 Meter

- B20-1826-08NR2 : 13,7 g/t über 3,5 Meter

- B30-19-41NR1 : 4,0 g/t über 4,7 Meter

Geschätzte wahre Breiten Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Das aggressive Bohrprogramm in unserer Vorzeigemine Beta Hunt, das darauf abzielt, zusätzliche Goldunzen zu gewinnen und die Ressourcen zu erweitern, liefert weiterhin Ergebnisse aus der wachsenden Fletcher-Zone sowie der Larkin-Zone.

Die heutigen Ergebnisse aus der Zone Fletcher beinhalten einen sehr langen Abschnitt mit 3,8 g/t auf 33,0 Metern und hochgradige Abschnitte mit 34,6 g/t auf 2,0 Metern und 15,2 g/t auf 3,3 Metern. Diese Ergebnisse unterstützen sowohl die Erweiterung als auch die Erhöhung des Vertrauens in die Zone Fletcher South mit dem letztendlichen Ziel, ausreichende Bohrungen abzuschließen, um eine erste Mineralressource für die Zone Fletcher zu erstellen. Bei Larkin ergaben neue Bohrungen 6,7 g/t auf 9,4 Metern und 13,7 g/t auf 3,5 Metern aus dem zentralen Teil der Zone, was die Aktualisierung des Mineralressourcenmodells im Jahr 2023 unterstützen wird.

Was die Erschließung und den Abbau betrifft, so bin ich sehr erfreut über die anhaltenden Produktivitätssteigerungen seit der Fertigstellung des zweiten Abstiegs und der Aufrüstung der Primärlüftung. Dies wurde durch die Lieferung von zwei neuen Doppelausleger-Jumbo-Bohrern vom Typ Sandvik DD4422i im Dezember 2023 und die kürzliche Lieferung von zwei neuen CAT AD63 Untertage-LKWs und einem neuen CAT R2900 Untertage-Lader in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 noch verstärkt. Unsere Expansionsarbeiten im Jahr 2024 bei Beta Hunt konzentrieren sich auf die Erhöhung der Erschließungsraten, um die zusätzlichen Abbauflächen zu liefern, die wir benötigen, um bis Ende des Jahres 2,0 Mio. tpa zu erreichen, einschließlich neuer Abbaugebiete in den Zonen Larkin und Mason zusätzlich zu den aktuellen etablierten Abbaugebieten der Western Flanks und der Zone A. Mit unserer neuen Ausrüstung und der Verbesserung der Belüftung sind wir in einer hervorragenden Position, um unsere Ziele zu erreichen.

Insgesamt verlaufen die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Beta Hunt planmäßig und entsprechen unseren Plänen, bis Ende 2024 eine Jahresproduktion von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr zu erreichen, was das enorme Potenzial unterstreicht, das wir vor einigen Jahren in dieser Anlage sahen. Während wir diesen Plan umsetzen, werden wir weiterhin neue Gebiete wie Fletcher durch Bohrungen testen, um unseren Abbauplan um potenzielle Unzen und Flexibilität zu erweitern."

Abbildung 1 - Neuer Sandvik DD422i Twin Boom Jumbo Drill in der Beta Hunt Mine

Beta Hunt Gold Bohrungen Update

Die Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen im 4. Quartal nach Gold betrugen insgesamt 3.932 Meter. Die Explorationsbohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Auffüllung des nördlichen Randes von Fletcher South (das südliche Ende der Fletcher Shear Zone, bis zu 600 Meter nordwestlich der Alpha Island Fault). Bei den aktuellen Bohrungen handelt es sich um das Infill-Programm der Stufe 2, das aus 9 Bohrlöchern besteht, die darauf ausgelegt sind, die Mineralisierung in der Nähe der zuvor veröffentlichten Bohrabschnitte (WF405ACC-48AE - 4,8 g/t auf 32 Metern und WF405ACC-49AE - 3,6 g/t auf 34,5 Metern - siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. September 2023 ) aufzuwerten und zu erweitern. Das Gesamtziel des Stage-2-Programms besteht darin, das Ziel der Erstellung einer ersten Mineralressource für Fletcher zu unterstützen.

Die Ressourcendefinitionsbohrungen in der Nähe des nördlichen Randes der Zone Larkin konzentrierten sich auf die Aufwertung der Goldmineralressource. Darüber hinaus wurden in Bohrlöchern, die auf Erweiterungen der Nickel-Mineralressourcen 30C und 20C abzielten, auch die Goldmineralisierung Larkin getestet, die direkt unterhalb der Nickelmineralisierung vorkommt. Diese Bohrlöcher wurden im Rahmen des Standarduntersuchungsverfahrens von Beta Hunt für Bohrlöcher, die zur Erprobung einer Nickelmineralisierung bestimmt sind, auf Gold untersucht.

Ergebnisse der Bohrungen

Die Goldbohrergebnisse mit einem Gehalt von mehr als 1 g/t und ihre Standorte im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sind in Abbildung 2 unten dargestellt. Signifikante Ergebnisse von Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen mit mehr als 10 Gramm pro Tonne sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt. Die Bohrergebnisse für Gold beinhalten Bohrlöcher, die in erster Linie auf Nickel abzielten, aber auch auf eine Goldmineralisierung untersucht wurden.

Abbildung 2: Planansicht von Beta Hunt mit den Goldergebnissen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023. Signifikante Ergebnisse sind gekennzeichnet.

Fletcher-Scherzone

Die bedeutenden Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher des neun Bohrlöcher umfassenden Infill-Bohrprogramms der Stufe 2 bei Fletcher South werden im Folgenden zusammengefasst:

- WF380ACC-09AE: 3,8 g/t über 33,0 Meter und 5,0 g/t über 9,0 Meter

- WF380ACC-12AE: 15,2 g/t über 3,3 Meter und 3,8 g/t über 6,8 Meter

- WF380ACC-16AE: 34,6 g/t über 2,0 Meter

WF380ACC-09: Entwickelt, um die mineralisierten Erweiterungen 80 Meter nordwestlich entlang des Streichens der zuvor gebohrten Löcher WF405ACC-48AE und WF405ACC-49AE (siehe Abbildung 3) zu erproben. Ein bedeutender Abschnitt mit 3,8 g/t auf 33,0 Metern bestätigte eine Fortsetzung der Mineralisierung Fletcher in Richtung Norden, wobei sich der mineralisierte Abschnitt in einer versetzten Position zum interpretierten nordwestlichen Streichen des Mineralisierungstrends befindet (siehe Abbildung 2). Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer starken Biotit-Pyrit-Quarz-Gang-Alteration, die für die Lagerstätte Western Flanks charakteristisch ist.

WF380ACC-16AE: Das Bohrloch wurde konzipiert, um die Position des ultramafischen/basaltischen Kontakts zu definieren. Die Ergebnisse ermöglichten eine deutlich verbesserte Interpretation der Kontaktposition. Bohrloch WF380ACC-16AE durchschnitt 34,6 g/t auf 2,0 Metern und definiert die obere Ausdehnung der mineralisierten Hauptzone (Abbildung 3).

WF380ACC-12AE: Die Ergebnisse erweiterten die neigungsabwärts gerichtete Ausdehnung der mineralisierten Hauptzone über 230 Meter (Abbildung 3). Die interpretierte Erweiterung wird durch eine Porphyr-Intrusion nach der Mineralisierung erheblich beeinträchtigt, die den Großteil der interpretierten mineralisierten Position in dieser Tiefe durchschnitten und ersetzt hat.

Abbildung 3: Querschnitt von Fletcher South mit Blick nach Norden und zentriert um das Bohrloch WF405ACC-48AE - +/- 30m Fenster. Siehe Abbildung 2 für die Lage des Querschnitts.

Larkin-Zone

Die Bohrergebnisse stammen aus zwei Gebieten entlang der Zone Larkin, Larkin Central und Larkin North.

Larkin Central: Die Goldergebnisse stammen aus 17 Bohrlöchern, die die Nickeltäler 20C und 30C im zentralen Teil der Goldmineralressource Larkin anpeilen und auch auf Gold untersucht wurden. Diese befinden sich direkt unterhalb der Nickel-Mineralressourcen für die Lagerstätten 20C und 30C; folglich beziehen sich alle Ergebnisse auf den obersten Abschnitt der Zone Larkin. Die Ergebnisse werden zur Aktualisierung des Mineralressourcenmodells für Larkin verwendet. Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrungen werden im Folgenden zusammengefasst:

- B30-19-31NR1. : 6,0 g/t auf 6,4 Metern

- B30-19-34NR1. : 6,7 g/t über 9,4 Meter

- B30-19-41NR1. : 4,0 g/t auf 4,7 Metern

- B30-19-20AR1. : 2,9 g/t über 11,3 Meter

- B30-19-35NR1. : 4,7 g/t über 3,5 Meter

- B20-1826-08NR2. : 13,7 g/t über 3,5 Meter

Geschätzte tatsächliche Weiten. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Larkin Nord: Für 5 Bohrlöcher, die den nördlichen Abschnitt der Mineralressource Larkin aufwerten sollen, wurden Goldergebnisse erhalten. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine bedeutende Mineralisierung; die Ergebnisse1 sind nachstehend zusammengefasst: :

- BL1730-12AR: 2,3 g/t über 7,1 Meter

- BL1730-13AR: 5,9 g/t über 1,4 Meter

- BL1730-14AR: 4,2 g/t über 4,6 Meter

- BL1730-19AR: 4,3 g/t über 4,6 Meter

- BL1730-20AR: 2,9 g/t über 11,3 Meter

Geschätzte tatsächliche Weiten

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Chief Geological Officer, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie versandt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 85 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Bei der Analysetechnik handelt es sich um ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens einen ZRM pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird.

Karora wendet ein branchenübliches QA/QC-Verfahren an, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in der integrierten Beta Hunt Goldmine und dem Higginsville Goldbetrieb in Westaustralien. Das Erz wird in zwei zentralen Anlagen verarbeitet: der 1,6-Mtpa-Mühle in Higginsville und der 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood, die sich beide in der Nähe unserer Minenbetriebe befinden. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. Higginsville verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über geplante und laufende Bohrungen, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource und die Ressourcenmodellierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Bedeutende Beta Hunt-Goldergebnisse, Exploration und Ressourcendefinition - 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023

Ziel/Prospekt Bohrung ID Teilintervall Von (m) Nach (m) Bohrloch Intervall (m) Geschätzt. Wahre Breite (m) Au (g/t) 1. Fletcher WF380ACC-09AE 379.0 386.0 7.0 - 3.23 WF380ACC-09AE 404.0 413.0 9.0 - 5.0 WF380ACC-09AE 418.0 451.0 33.0 - 3.8 WF380ACC-09AE 462.0 468.0 6.0 - 3.5 WF380ACC-09AE 473.0 476.0 3.0 - 4.2 WF380ACC-12AE 220.0 223.0 3.0 - 3.5 WF380ACC-12AE 364.0 367.0 3.0 - 6.2 WF380ACC-12AE 453.0 459.8 6.8 - 3.9 WF380ACC-12AE 473.7 477.0 3.3 - 15.2 WF380ACC-16AE 262.0 264.0 2.0 - 34.6 WF380ACC-16AE 387.0 394.0 7.0 - 1.6 20C/LARKIN B20-1826-08NR 9.5 13.0 3.5 - 13.7 B20-1826-11NR 64.0 65.0 1.0 - 12.2 B20-1826-14NR 49.0 50.0 1.0 - 18.1 B20-1826-14NR 133.0 136.5 3.5 - 4.0 B20-1826-16NR 44.7 49.0 4.3 - 3.7 30C/LARKIN B30-19-31NR 8.0 15.0 7.0 6.4 6.0 B30-19-33NR 7.0 13.0 6.0 5.9 5.3 B30-19-34NR 5.0 15.0 10.0 9.4 6.7 B30-19-35NR 5.0 9.0 4.0 3.5 4.7 B30-19-38NR 38.0 45.0 7.0 6.8 1.9 B30-19-41NR 22.0 32.0 10.0 4.7 4.4 B30-19-43NR 42.0 45.5 3.5 1.5 6.8 B30-19-44NR 23.0 28.0 5.0 2.7 3.3 B30-19-45NR 11.0 15.0 4.0 2.4 3.8 B30-19-45NR 53.0 56.0 3.0 1.8 3.6 B30-19-46NR 13.0 15.0 2.0 1.4 10.3 B30-19-48NR 12.0 20.0 8.0 5.0 3.1 B30-19-48NR 34.0 41.9 7.9 5.0 2.6 B30-19-49NR 38.0 45.9 7.9 6.1 2.1 LARKIN BL1730-12AR 126.0 135.0 9.0 7.1 2.3 BL1730-13AR 55.0 57.0 2.0 1.4 5.9 BL1730-14AR 132.0 137.0 5.0 4.6 4.2 BL1730-19AR 160.0 166.0 6.0 4.6 4.3 BL1730-20AR 147.0 162.0 15.0 11.2 2.9 04C W04-307ACC-05NR 51.0 62.0 11.0 8.7 2.5 W04-307ACC-05NR 78.0 78.6 0.6 0.5 16.9 W04-350S3-02NR 21.0 31.0 10.0 8.8 2.2 W04-350S3-04NR 26.0 29.0 3.0 2.3 7.3 W04-350S3-05NR 13.0 29.0 16.0 14.0 2.6 W04-350S3-07NR 22.0 23.0 1.0 0.7 37.1 W04-350S3-08NR 1.0 5.0 4.0 3.8 4.6 W04-350S3-08NR 23.0 29.0 6.0 5.7 2.0

Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 10g/t Geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten, sofern bekannt. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten, bei denen die geschätzten wahren Mächtigkeiten mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden können.

Tabelle 2 Beta Hunt - Bohrlochsäulen für Goldergebnisse, Exploration und Ressourcendefinition, eingegangen am 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m) Aussicht FLETCHER WF380ACC-09AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -32.2 245.0 576.0 FLETCHER WF380ACC-11AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -22.9 234.0 378.2 FLETCHER WF380ACC-12AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -47.1 233.4 519.2 FLETCHER WF380ACC-16AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -28.0 233.9 609.4 LARKIN BL1730-12AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -25.7 248.9 240.0 LARKIN BL1730-13AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -31.8 247.4 200.8 LARKIN BL1730-14AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -15.8 230.1 165.0 LARKIN BL1730-16AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -31.7 232.8 192.0 LARKIN BL1730-17AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -23.5 215.2 282.5 LARKIN BL1730-18AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -34.3 220.3 293.6 LARKIN BL1730-19AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -11.2 196.4 219.0 LARKIN BL1730-20AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -21.2 202.3 234.4 LARKIN BL1730-21AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -27.8 206.5 227.8 20C/LARKIN B20-1826-01NR 6542747.9 375708.9 -301.0 45.0 2.5 80.8 20C/LARKIN B20-1826-02NR 6542747.9 375709.0 -300.5 50.0 15.5 65.5 20C/LARKIN B20-1826-03NR 6542860.7 375664.4 -296.7 36.0 152.5 107.7 20C/LARKIN B20-1826-04NR 6542860.8 375664.5 -296.6 39.0 129.5 98.6 20C/LARKIN B20-1826-05NR 6542860.9 375664.1 -295.2 61.0 137.5 77.5 20C/LARKIN B20-1826-06NR 6542860.8 375664.0 -295.2 54.7 111.6 98.6 20C/LARKIN B20-1826-07NR 6542869.0 375669.2 -293.5 67.0 60.5 101.5 20C/LARKIN B20-1826-08NR 6542870.4 375666.6 -293.5 64.0 24.5 104.5 20C/LARKIN B20-1826-09NR 6542864.1 375659.9 -294.4 64.0 15.5 118.7 20C/LARKIN B20-1826-10NR 6542903.8 375654.4 -293.7 76.0 0.5 116.9 20C/LARKIN B20-1826-11NR 6542903.8 375654.5 -293.7 66.0 16.5 122.8 20C/LARKIN B20-1826-12NR 6542904.9 375654.6 -293.9 62.6 355.2 129.0 20C/LARKIN B20-1826-13NR 6542904.8 375654.7 -294.0 67.5 333.5 114.0 20C/LARKIN B20-1826-14NR 6542935.9 375622.4 -293.7 47.9 349.6 191.3 20C/LARKIN B20-1826-15NR 6542935.9 375622.3 -294.0 43.0 348.8 158.5 20C/LARKIN B20-1826-16NR 6542873.9 375645.8 -294.6 66.6 12.7 105.0 20C/LARKIN B20-1826-17NR 6542873.9 375645.6 -294.5 75.2 56.8 105.0 20C/LARKIN B20-1826-18NR 6542746.6 375707.5 -300.1 60.3 326.5 57.0 20C/LARKIN B20-1826-19NR 6542747.1 375716.2 -300.2 59.7 34.4 50.5 20C/LARKIN B20-1826-20NR 6542874.8 375645.5 -294.6 84.1 53.7 95.9 20C/LARKIN B20-1826-22NR 6542874.5 375645.5 -294.5 62.0 349.6 113.3 20C/LARKIN B20-1826-23NR 6542874.4 375645.2 -294.5 72.3 340.6 90.0 20C/LARKIN B20-1826-24NR 6542874.3 375645.2 -294.2 78.0 117.5 84.2 20C/LARKIN B20-1826-25NR 6542860.7 375664.5 -293.5 56.1 166.2 71.9 30C/LARKIN B30-19-31NR 6542647.5 375601.3 -383.1 24.8 254.8 88.0 30C/LARKIN B30-19-32NR 6542647.4 375602.3 -381.8 36.0 257.5 63.0 30C/LARKIN B30-19-33NR 6542647.1 375602.2 -382.5 22.0 234.5 93.0 30C/LARKIN B30-19-34NR 6542647.3 375601.5 -382.9 30.0 234.5 69.0 30C/LARKIN B30-19-35NR 6542647.2 375602.3 -382.0 39.3 233.5 60.0 30C/LARKIN B30-19-36NR 6542631.9 375612.3 -383.5 19.0 233.0 75.0 30C/LARKIN B30-19-37NR 6542632.3 375612.9 -381.8 44.4 230.4 51.1 30C/LARKIN B30-19-38NR 6542625.2 375619.0 -383.3 21.1 225.6 78.0 30C/LARKIN B30-19-39NR 6542615.6 375625.6 -383.3 17.9 188.7 69.0 30C/LARKIN B30-19-40NR 6542616.8 375626.2 -380.7 57.2 159.2 99.0 30C/LARKIN B30-19-41NR 6542615.7 375625.8 -382.5 34.6 170.5 75.0 30C/LARKIN B30-19-42NR 6542615.6 375625.6 -382.5 22.0 171.2 81.1 30C/LARKIN B30-19-43NR 6542616.9 375625.3 -380.6 65.8 185.4 66.1 30C/LARKIN B30-19-44NR 6542615.9 375625.4 -381.1 46.3 181.0 71.6 30C/LARKIN B30-19-45NR 6542615.4 375625.7 -383.4 14.9 179.4 80.9 30C/LARKIN B30-19-46NR 6542615.5 375625.6 -382.8 30.6 191.0 63.0 30C/LARKIN B30-19-47NR 6542617.0 375623.8 -382.0 28.4 215.3 81.0 30C/LARKIN B30-19-48NR 6542617.3 375624.2 -380.7 60.8 225.2 71.9 30C/LARKIN B30-19-49NR 6542617.6 375623.6 -381.2 46.4 255.1 62.8 30C/LARKIN B30-20-001NE 6542350.6 375841.5 -397.4 47.0 240.5 135.0

