LONDON (IT-Times) - Der britische Carrier BT Group hat bekannt gegeben, den bekannten BT Tower und Wahrzeichen der Metropole London an MCR Hotels zu verkaufen. Die BT Group Plc. (ISIN: GB0030913577) teilte am 21. Februar 2024 mit, dem Verkauf des BT Tower für 275 Mio. Britische Pfund an MCR Hotels zugestimmt...

