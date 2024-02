Wird in Deutschland künftig überhaupt noch AC-Ladeinfrastruktur gebaut oder laden wir in Zukunft nur noch mit Gleichstrom? Das haben wir Jan Strobel, den Leiter Mobilität des BDEW, gefragt. Und seine Antwort überrascht. Denn ganz so klar ist das Bild offenbar doch nicht. Fakt ist, dass "vor allem HPC das Laden und die Elektromobilität in den letzten fünf Jahren massiv verändert hat", erklärt der Abteilungsleiter Mobilität des Bundesverbandes der ...

