In diesem neuen Video haben wir wieder spannende Themen vorbereitet: Von der Bewältigung außergewöhnlicher Performance bis hin zur Psychologie hinter Investitionsentscheidungen. Erfahre, wie du dein Portfolio diversifizierst, Fehler vermeidest und Geduld als Investor kultivierst. Wir beleuchten den Einfluss der Superreichen, die Suche nach unterbewerteten Branchen und Strategien für Krisenzeiten. Außerdem diskutieren Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) das Investieren in Wachstumsfirmen, die Bedeutung von niedrigen Zinsen und die Aktienkultur in verschiedenen Ländern.