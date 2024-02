Halle/MZ (ots) -



So kaschiert der Dax-Rekord die Teilung in zwei Börsenwelten. Seit Monaten stürmt eine Handvoll Tech-Firmen mit großen Zukunftsvisionen von Rekord zu Rekord, während viele andere in den Mühen der Ebene unterwegs sind. Die deutschen Autokonzerne etwa werden, gemessen an ihren Gewinnen, aktuell ausgesprochen niedrig bewertet.



Daher will Mercedes beispielsweise, um am Kapitalmarkt nicht völlig den Anschluss zu verlieren, künftig mehr Gewinn an seine Aktionäre ausschütten. Gegen dieses Modell ist nichts zu sagen - es ist schlüssig und hat den Kurs deutlich steigen lassen. Das ist allerdings auch die Kehrseite: Eine überraschungsfreie Bilanz und ein gedämpfter Ausblick lieferten kaum andere Gründe für einen Kursanstieg.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5720180

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken