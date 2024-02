Halle/MZ (ots) -



Inhaltlich ist fast alles, was Lauterbach will, richtig. Eine Zentralisierung und Spezialisierung der Kliniken ist überfällig; ebenso der Umbau der nicht mehr benötigten Krankenhäuser zu Gesundheitszentren, die sich nur um kleinere Eingriffe und die Pflege von Patienten kümmern. Damit verbunden ist die Umstellung der Finanzierung. Auch das Ziel, die Behandlungsqualität von Kliniken transparent darzustellen, verdient Unterstützung.



Doch es ist nun einmal so, dass weitgehend die Länder für die Kliniken zuständig sind. Daher sind bei Verhandlungen mit ihnen Fingerspitzengefühl, Finesse und die Fähigkeit zur Bildung von Allianzen nötig - Dinge, die der fachlich versierte Lauterbach nur wenig beherrscht.



