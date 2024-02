Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Was für eine Niederlage, die an den Börsen für Plug Power nun wieder sichtbar wird: -2,8 % Verlust fuhren die Amerikaner am Donnerstag ein. Die Notierungen rutschten wieder auf die Marke von 3 Euro zu. Ganz knapp darüber könnte es am heutigen Abend zum Halt kommen. Das wäre nur vorläufig, denn Plug Power [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...