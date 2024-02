wO Börsenlounge: Rolls-Royce | SAP | Mercedes - grandios, bombastisch, Nvidia!

Den Gewinn versiebenfacht und den Umsatz um 265 Prozent gesteigert. Mühelos hat Nvidia die Erwartungen der Experten getoppt und dem Markt seine Unbeschwertheit zurückgegeben. Dürfen die Rücksetzer jetzt gekauft werden?Es dauerte ein wenig, bis die Nvidia-Zahlen wirklich für gut befunden wurden. Zunächst driftete die Aktie ins Minus. Aber die Nvidia-Papiere holten nur Schwung, um dann kräftig ins Plus zu wandern. Und dann ging es an den Märkten richtig rund. Der Nikkei legte mit einem Allzeithoch vor und der DAX zog direkt nach. Die dunklen Wolken sind wieder weg. Von schlechter als erwarteten Inflationsdaten und Erzeugerpreisen will keiner mehr etwas wissen. Auch die Fed-Minutes, die vor …

