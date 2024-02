Vancouver, British Columbia, Kanada - 20. Februar 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/) freut sich, die Ergebnisse seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) bekannt zu geben, die von Garth Kirkham P. Geo. von Kirkham Geosystems Ltd. und JDS Energy and Mining Inc. ("JDS") für sein Vorzeigeprojekt Treaty Creek (das "Projekt") in der Region Golden Triangle in British Columbia erstellt wurde.

Die vorherige MRE von Tudor Gold für das Projekt war in einem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Treaty Creek Project, British Columbia" vom 28. April 2023 enthalten, der am 28. April 2023 in Kraft trat. (der "MRE 2023").

Highlights der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2024 für die Goldstorm-Lagerstätte:

- Erhöhung der angezeigten Mineralressource um 19 % in Goldäquivalentunzen (AuEQ), bestehend aus einer Steigerung von 16 % in Gold (Au), 14 % in Silber (Ag) und 32 % in Kupfer (Cu).

- Angezeigte Mineralressource von 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ in 730,20 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ; bestehend aus:

21,66 Moz Au mit 0,92 g/t, 128,73 Moz Ag mit 5,48 g/t und 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Cu mit 0,18 %.

- Abgeleitete Mineralressource von 6,03 Moz AuEQ innerhalb von 149,61 Mt mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ; bestehend aus:

4,88 Moz Au mit 1,01 g/t, 28,97 Moz Ag mit 6,02 g/t und 503,23 Millionen Pfund (Mlbs) Cu mit 0,15 %.

- Die Domäne CS-600, die aus einem Monzodiorit-Intrusivgestein und einem damit verbundenen Gold-Kupfer-Porphyr-System besteht, bildet einen großen Teil der Lagerstätte mit einer angezeigten Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ innerhalb von 400,29 Mt mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ; sie besteht aus:

9,99 Moz Au mit 0,78 g/t; und 2,73 Blbs Cu mit 0,31 %.

Ein Anstieg der AuEQ-Unzen um 58 % innerhalb des CS-600-Bereichs.

- Die Bohrung 2023 verbesserte unser geologisches Verständnis der Mineralisierung im nördlichen Teil der Lagerstätte. Die NS-STK-Domäne wurde als NE-SW verlaufendes Stockwerk neu interpretiert und steht in Zusammenhang mit der Mineralisierung der Domäne 300H. Dieses System wurde nun in eine eigene Mineralisierungsdomäne mit dem Namen 300-N umgewandelt.

- Erweiterte metallurgische Studien und Verfeinerung der Cutoff-Gehalte für die Grube und den Untergrund, wobei der Cutoff-Gehalt für die Grube von 0,5 auf 0,7 g/t AuEQ und der Cutoff-Gehalt für den Untergrund von 0,7 auf 0,75 g/t AuEQ erhöht wurde.

- Die Grube wurde erheblich verkleinert, wodurch die Notwendigkeit entfiel, den Gletscher zu entfernen, und das Streifenverhältnis verringert wurde.

- Die Goldstorm-Lagerstätte ist nach Süden, Norden, Nordosten und in der Tiefe weiterhin offen.

Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Unser technisches Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Volumen, den Gehalt und das geologische Verständnis unserer massiven Goldstorm-Lagerstätte erweitert. Das Bohrlochprogramm 2023 war darauf ausgerichtet, die mineralisierten Bereiche auf ihre nördliche, nordöstliche und östliche Ausdehnung zu erweitern. Wir haben nicht nur die Ränder der Lagerstätte ausgedehnt, sondern auch den Gehalt der abgeleiteten Mineralressource erfolgreich erhöht. Die abgeleitete Mineralressource von 2023 belief sich auf 7,35 Millionen Unzen AuEQ mit 0,98 g/t AuEQ, aber wir konnten einige dieser Unzen in die angezeigte Kategorie umwandeln und den Gehalt der aktuellen abgeleiteten Mineralressource von 6,03 Millionen Unzen AuEQ auf 1,25 g/t AuEQ erhöhen. Dies war das Ergebnis von Bohrungen mit höheren Gehalten in unseren Step-Out-Löchern sowie der Umwandlung mehrerer abgeleiteter Mineralressourcen aus dem Jahr 2023 in die angezeigte Mineralressourcenkategorie durch Auffüllbohrungen mit geringeren Abständen. Darüber hinaus konnte der Kupfergehalt der Domäne CS-600 in der angezeigten Kategorie um 37 % gesteigert werden und enthält nun 2,73 Milliarden Pfund Kupfer mit 0,31 % sowie eine zusätzliche abgeleitete Mineralressource von 476 Millionen Pfund mit 0,29 % Kupfer. Die höheren Goldäquivalentgehalte in der abgeleiteten Kategorie deuten stark darauf hin, dass wir den stärksten Teil des mineralisierten Systems Goldstorm noch nicht durchquert haben. Wir hoffen, dass uns das Bohrprogramm 2024 klare Informationen über die Konfiguration und die Grenzen der Lagerstätte liefern kann, da diese in alle Richtungen und in der Tiefe offen bleibt. Unser Goldstorm-System hat sich weiter ausgedehnt, ebenso wie unser Verständnis des abbaubaren Potenzials, während wir das Projekt weiter in Richtung einer PEA vorantreiben.

Tudor Gold freut sich auch, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Tsetsaut Skii km Lax Ha Nation bekannt zu geben, auf deren Gebiet sich das Projektgebiet befindet. Tudor Gold ist sich bewusst, dass die Nisga'a und Tahltan ebenfalls Interessen im Treaty Creek Gebiet geltend machen. In Übereinstimmung mit dem Bergbauministerium bemühen wir uns um Konsultationen mit allen First Nation-Gruppen als Teil unserer Compliance- und Genehmigungsanforderungen. Wir verpflichten uns zur Zusammenarbeit mit allen First-Nations-Gruppen, die von unserem Projekt betroffen sein könnten, im Rahmen unserer Wahrheits- und Versöhnungspolitik. Wir begrüßen die Möglichkeit, gemeinsam ein starkes und solides Projekt zu entwickeln, das für alle Bewohner der nördlichen Gemeinden von Nutzen ist."

Aktualisierte Mineralressourcen-Schätzung für die Goldstorm-Lagerstätte

Das MRE wurde von Garth Kirkham, P.Geo, auf der Grundlage von 225 Diamantbohrlöchern (175.719 Meter) erstellt, die zwischen 2007 und 2023 abgeschlossen wurden. Das MRE beinhaltet 27.394 Meter an Diamantbohrlöchern, die seit dem MRE 2023 abgeschlossen wurden. Ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 wird voraussichtlich von Garth Kirkham Geosystems und JDS erstellt und innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum dieser Pressemitteilung auf www.tudor-gold.com und im Profil des Unternehmens auf www.SEDAR.com veröffentlicht.

Tabelle 1: Zusammenfassung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen (Stand: 20. Februar 2024)1-6

Minenbereich Tonnage (Mt) AuEQ (g/t) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEQ (Moz) Au (Moz) Cu (Mlb) Ag (Moz) Angezeigte Mineralressource Grube 68.94 1.06 1.03 0.02 3.69 2.36 2.28 29.33 8.19 Unterirdisch 661.25 1.20 0.91 0.20 5.67 25.51 19.38 2842.74 120.54 Kombiniert 730.20 1.19 0.92 0.18 5.48 27.87 21.66 2872.07 128.73 Abgeleitete Mineralressource Grube 0.35 0.82 0.79 0.01 3.06 0.01 0.01 0.09 0.03 Unterirdisch 149.26 1.25 1.01 0.15 6.03 6.02 4.87 503.15 28.94 Kombiniert 149.61 1.25 1.01 0.15 6.02 6.03 4.88 503.23 28.97

(1) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Schätzung von Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

(2) Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressource durch fortgesetzte Exploration in eine angezeigte Mineralressource aufgewertet werden könnte.

(3) Die Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung wurden anhand der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) zu Mineralressourcen und -reserven, Definitionen (2014) und Best Practices (2019) geschätzt, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council angenommen wurden.

(4) Die Mineralressourcenschätzung wurde für ein potenzielles Tagebauszenario unter Verwendung eines eingeschränkten Grubenmantels (mit 45 Grad Neigung) mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t Goldäquivalent und für ein Untertagebauszenario mit einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t Goldäquivalent erstellt. Die Cutoff-Gehalte wurden von 1.850 US$/Unze Gold, 21 US$/Unze Silber, 3,75 US$/Pfund Kupfer, einem CAD/USD-Verhältnis von 0,77, 2,50 C$/Tonne Tagebau- und 8,50 C$/Tonne Untertagebaukosten, 48,25 C$/Tonne gefräste Verarbeitungskosten für die Bereiche Copper Belle, 300H, R66, DS5 und 300-N und 28,50 C$/Tonne gefräste Verarbeitungskosten für den Bereich CS-600 sowie 1,50 C$/Tonne allgemeine Verwaltungskosten abgeleitet. Für die Domäne CS-600 wurden Verarbeitungsgewinne von 90 % für Gold, 80 % für Kupfer und 80 % für Silber und für alle anderen Mineraldomänen 90 % für Gold und 80 % für Silber ohne Kupfer verwendet.

(5) AuEq g/t = Au g/t + (Ag g/t*0,01009) + (Cu ppm*0,0001236)

(6) Eine Mineralienschätzung des Materials innerhalb der definierten Grube, das außerhalb der umrissenen Mineralienbereiche existiert, wurde abgeschlossen und ist in der abgeleiteten Mineralienressource enthalten.

Die Sensitivitätstabellen von Goldstorm (Tabellen 2, 3, 4 und 5) geben die Variation des Ressourcengehalts und der Tonnage in Bezug auf die Änderung der Cutoff-Gehalte für die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen an.

Tabelle 2: Cutoff-Sensitivität der angezeigten Mineralressourcen - Grube beschränkt1

Tagebau Betriebs-schwellen-grenze Tonnage (Mt) AuEQ g/t Au g/t Cu %. Ag g/t AuEQ Moz Au Moz Cu Mlb Ag Moz 0.4 95.63 0.93 0.89 0.02 3.20 2.85 2.75 36.33 9.84 0.5 88.61 0.96 0.93 0.02 3.33 2.74 2.65 34.51 9.48 0.6 80.07 1.01 0.97 0.02 3.49 2.59 2.50 32.35 8.98 0.72 69.29 1.06 1.03 0.02 3.69 2.37 2.29 29.42 8.22 0.8 57.16 1.13 1.09 0.02 3.92 2.08 2.00 25.43 7.21 0.9 44.84 1.21 1.16 0.02 4.20 1.74 1.68 21.14 6.05

(1) Siehe die Fußnoten zur Mineralressourcenschätzung in Tabelle 1 dieser Pressemitteilung.

(2) Die MRE verwendet 0,7 g/t AuEQ für die grubenbegrenzte Mineralressource

Tabelle 3: Betriebsschwellengrenze-Empfindlichkeit der angezeigten Mineralressourcen - Untertage1

UG Betriebs-schwellen-grenze Tonnage (Mt) AuEQ g/t Au g/t Cu %. Ag g/t AuEQ Moz Au Moz Cu Mlb Ag Moz 0.5 810.32 1.10 0.84 0.18 5.18 28.60 21.85 3 129.85 135.06 0.6 766.70 1.13 0.86 0.18 5.34 27.82 21.21 3 066.17 131.51 0.7 700.73 1.17 0.89 0.19 5.55 26.43 20.10 2935.20 124.99 0.752 661.25 1.20 0.91 0.20 5.67 25.51 19.38 2 842.74 120.54 0.8 618.58 1.23 0.93 0.20 5.79 24.45 18.55 2 734.31 115.19 0.9 525.43 1.30 0.98 0.21 6.04 21.91 16.59 2 465.04 101.98 1.0 428.72 1.37 1.04 0.23 6.28 18.95 14.37 2 126.64 86.49

(1) Siehe die Fußnoten zur Mineralressourcenschätzung in Tabelle 1 dieser Pressemitteilung.

(2) Das MRE verwendet 0,75 g/t AuEQ für die unterirdische Mineralressource.

Tabelle 4: Sensitivität der Betriebsschwellengrenze für abgeleitete Mineralressourcen - Grube mit Einschränkung1

Tagebau Betriebs-schwellen-grenze Tonnage (Mt) AuEQ g/t Au g/t Cu %. Ag g/t AuEQ Moz Au Moz Cu Mlb Ag Moz 0.4 4.52 0.51 0.49 0.01 1.86 0.07 0.07 1.38 0.27 0.5 1.83 0.62 0.60 0.01 2.14 0.04 0.04 0.46 0.13 0.6 0.79 0.72 0.69 0.01 2.45 0.02 0.02 0.19 0.06 0.702 0.35 0.82 0.79 0.01 3.06 0.01 0.01 0.09 0.03 0.8 0.15 0.93 0.89 0.01 3.91 0.00 0.00 0.04 0.02 0.9 0.06 1.07 1.01 0.01 5.42 0.00 0.00 0.02 0.01

(1) Siehe Fußnoten zu den Mineralressourcenschätzungen in Tabelle 1 dieser Pressemitteilung.

(2) Die MRE verwendet 0,7 g/t AuEQ für die grubenbegrenzte Mineralressource

Tabelle 5: Empfindlichkeit der Betriebsschwellengrenze für abgeleitete Mineralressourcen - Untertage1

UG Betriebs-schwellen-grenze Tonnage (Mt) AuEQ g/t Au g/t Cu %. Ag g/t AuEQ Moz Au Moz Cu Mlb Ag Moz 0.5 173.86 1.17 0.95 0.14 5.58 6.53 5.29 542.37 31.17 0.6 166.84 1.19 0.97 0.15 5.73 6.40 5.18 536.27 30.74 0.7 157.10 1.23 0.99 0.15 5.91 6.20 5.01 518.84 29.84 0.752 149.26 1.25 1.01 0.15 6.03 6.02 4.87 503.15 28.94 0.8 140.68 1.28 1.04 0.16 6.17 5.80 4.70 482.89 27.89 0.9 121.32 1.35 1.10 0.16 6.45 5.27 4.28 432.48 25.17 1.0 101.26 1.43 1.17 0.17 6.80 4.66 3.81 369.91 22.14

(1) Siehe die Fußnoten zur Mineralressourcenschätzung in Tabelle 1 dieser Pressemitteilung.

(2) Das MRE verwendet 0,75 g/t AuEQ für die unterirdische Mineralressource.

Die Goldstorm-Lagerstätte besteht aus sechs Mineraldomänen mit einzigartigen geologischen Merkmalen. Fünf der Domänen sind überwiegend goldhaltig mit geringeren Anteilen von Silber und Kupfer. Die Domäne CS-600 ist überwiegend gold- und kupferhaltig und enthält einen geringeren Silberanteil. Der Bereich CS-600 beherbergt den Großteil des Kupfers in der Lagerstätte Goldstorm und besteht aus einem gut definierten intrusiven Porphyrsystem. Tabelle 6 enthält eine Zusammenfassung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen für jeden Mineralbereich.

Tabelle 6: Mineralressourcen nach Bereichen - kombinierte Grube und Untertagebau1

Angezeigte Mineralressourcen Bereich Tonnage (Mt) AuEQ (g/t) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEQ (koz) Au (koz) Cu (Mlb) Ag (Moz) 300H 184.86 1.08 1.05 0.02 3.76 6.44 6.22 92.28 22.32 300N 11.62 1.51 1.46 0.01 4.55 0.56 0.55 2.64 1.70 CS-600 400.29 1.22 0.78 0.31 5.71 15.65 9.99 2725.13 73.47 DS5 124.75 1.22 1.14 0.02 7.60 4.89 4.59 48.68 30.47 R66 3.10 1.40 1.38 0.03 1.90 0.14 0.14 2.18 0.19 Copper Belle 5.58 1.02 0.99 0.01 3.27 0.18 0.18 1.36 0.59 Abgeleitete Mineralressourcen 300H 0.09 1.04 0.98 0.03 6.16 0.00 0.00 0.07 0.02 300N 2.31 1.75 1.72 0.01 3.12 0.13 0.13 0.44 0.23 CS-600 74.03 1.20 0.79 0.29 5.63 2.86 1.87 475.62 13.40 DS5 72.83 1.29 1.22 0.02 6.53 3.02 2.87 27.13 15.29 In der Grube, Extern2 0.35 0.10 0.09 0.01 0.88 0.00 0.00 0.05 0.01

(1) Siehe die Fußnoten zur Mineralressourcenschätzung in Tabelle 1 dieser Pressemitteilung.

(2) Eine Mineralienschätzung des Materials innerhalb der definierten Grube, das außerhalb der umrissenen Mineralienbereiche existiert, wurde abgeschlossen und ist in der abgeleiteten Mineralienressource enthalten.

Abbildung 1: MRE-Domänen der Goldstorm-Lagerstätte

Metallurgische Studien Update

Blue Coast Research Ltd. (BCR) hat unter der Aufsicht von Tad Crowie, P. Eng. von JDS Energy & Mining Inc. ein metallurgisches Testprogramm mit Proben aus der unternehmenseigenen Goldstorm-Lagerstätte auf dem Grundstück Treaty Creek durchgeführt. Das Programm umfasst Flotations- und Cyanidlaugungstests für das gesamte Erz und baut auf früheren Arbeiten auf, die von SGS und Bureau Veritas (BV) durchgeführt wurden. Die Flotationstests zeigen, dass der Bereich CS-600 ein hochwertiges Kupferkonzentrat mit beträchtlichen Goldmengen produzieren kann. Auch die Ergebnisse der CS-600-Cyanidation zeigten eine verbesserte Goldgewinnung im Vergleich zu früheren Testarbeiten. Die positiven Flotations- und Laugungstests werden zusammen mit den zuvor durchgeführten oxidativen Stufen (POX, Albion oder Biolaugung) und der Laugung weiterhin die zuvor gemeldeten Goldausbringungen von 90 % und Kupferausbringung von 80 % für den Bereich CS-600 ermöglichen. Die bisher durchgeführten Testarbeiten haben gezeigt, dass es keine schädlichen Elemente gibt, die bei der Verarbeitung des Treaty-Creek-Materials oder beim Verkauf von Konzentraten problematisch sind.

Bei den Flotationstests wurde der Schwerpunkt auf den Bereich CS-600 gelegt, um ein Kupferkonzentrat und ein Pyrit-/Goldkonzentrat zu produzieren, da im Bereich CS-600 zuvor nur erste Testarbeiten durchgeführt worden waren. Die metallurgischen Ergebnisse aus dem Bereich CS-600 beinhalten:

- Die Flotationstests mit der CS-600 ergaben ein Konzentrat mit etwa 20 % Kupfer und 25 g/t Gold;

- Die Flotationsausbeute der CS-600-Domäne betrug 79,5 % bzw. 65,3 % für Kupfer und Gold;

- Die Flotationsgewinne der 300H- und DS5-Domänen zeigen, dass Gold vor der Oxidation und Zyanidlaugung konzentriert werden kann, um die Wirtschaftlichkeit der Gewinnung zu verbessern; und

- Ganzerzlaugungsgewinn von 81,1 % Gold bei der Probe CS-600.

Die nächste Phase der metallurgischen Testarbeiten wird auf den bereits erzielten Ergebnissen aufbauen und ein Programm umfassen, das Informationen für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung liefern wird. Die Testarbeiten werden eine Zerkleinerung, anschließende Flotationstests, alternative Oxidationsformen und Laugungstests zur Gewinnung von Kupfer und Gold umfassen. Die Flotationstests werden darauf abzielen, die Menge an nichtsulfidischem Ganggestein, das in den Flotationskonzentraten mitgeführt wird, zu reduzieren, um die bisher erzielten Konzentratgehalte zu verbessern.

Qualifizierte Personen

Die Goldstorm MRE wurde unter der Aufsicht von Garth Kirkham, P.Geo, FGC, von Kirkham Geosystems Ltd. erstellt, wobei die metallurgische Expertise von Tad Crowie, P.Eng, von JDS Energy and Mining Inc. zur Verfügung gestellt wurde, die unabhängige qualifizierte Personen gemäß National Instrument 43-101 sind. Herr Kirkham und Herr Crowie haben den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Ken Konkin, P.Geo, President und CEO von Tudor Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die für das Projekt verantwortlich ist. Herr Konkin hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin

Präsident und CEO

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung und Kommunikation

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtsaussagen, Risikohinweis über zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Aufsichtsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73692Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73692&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89901T1093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17818630-tudor-gold-erhoeht-deutlich-aktualisierten-ressourcenschaetzung-goldstorm-lagerstaette-treaty-creek-britisch-kolumbien-angezeigten-mineralressourcen-27-87-moz-auaeq-1-19-g-t-auaeq