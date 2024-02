New York (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX:2391), ein globaler IoT-Entwicklungsdienstleister, wird an der diesjährigen Light + Building 2024, der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt am Main, teilnehmen und seine innovativen Technologien für die Zukunft des nachhaltigen, intelligenten Wohnens vorstellen.Passend zum Leitthema der Veranstaltung - "BE ELECTRIFIED" - wird Tuya seine neuesten Innovationen unter dem Motto "IoT: A New Greener World" vorstellen. Interessenten sind herzlich eingeladen, diese visionäre Ausstellung vom 3. bis 8. März am Stand E81 in Halle 8.0 auf dem Frankfurter Messegelände zu besuchen.Die Ausstellung unterstreicht das Engagement von Tuya für ökologische, soziale und Governance-Prinzipien (ESG). Durch die nahtlose Integration von IoT- und KI-Technologien in den Bereichen Beleuchtung, Energie und verschiedenen Sektoren definiert Tuya das Spektrum intelligenter Häuser und Gebäude neu. Ziel ist es, den Kunden einen umweltfreundlichen, CO2-armen Lebensstil zu ermöglichen und der globalen Agenda für nachhaltige Entwicklung neue Dynamik und Optimismus zu verleihen.Tuya stellt bahnbrechende Initiativen zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung vorAngesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs und der ehrgeizigen Ziele für die Klimaneutralität werden auf dem internationalen Energiemarkt immer strengere Normen für Großindustrie und Haushalte eingeführt. Intelligentes Energiemanagement hat sich zu einem unverzichtbaren Trend entwickelt, und als Pionier in diesem Bereich hat Tuya eine Reihe von einfallsreichen intelligenten Energielösungen auf den Markt gebracht. Mit diesen Lösungen können Entwickler auf der ganzen Welt praktisch und realisierbar Methoden zur Senkung des CO2-Ausstoßes und zur Steigerung der Energieeffizienz umsetzen.Auf der mit Spannung erwarteten Light + Building 2024 wird Tuya sein revolutionäres Gebäude-Energie-Management-System vorstellen, das eine Vielzahl von Funktionen für Entwickler bereithält. Diese innovative Lösung ist über die traditionellen Grenzen hinaus anwendbar und findet in der Architektur, in Lagerhäusern und in städtischen Landschaften Anwendung. Sie dient als zentrales Werkzeug für globale Entwickler, das ein einheitliches Plattformmanagement ermöglicht, die betriebliche Effizienz optimiert, die Entwicklung intelligenter Systeme fördert und zur Schaffung nachhaltiger Rahmenbedingungen für grüne Energie beiträgt.Professionelle Beleuchtungslösungen für eine strahlend helle ZukunftDa der weltweite Markt für intelligente Beleuchtung neue Wachstumsperspektiven bietet, prognostiziert ihm eine aktuelle Studie von Grand View Research, Inc. bis 2028 einen Anteil von 46,9 Milliarden USD. Vor diesem Hintergrund steigen auch die Erwartungen der Verbraucher an Beleuchtungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf bequemeren Lichtsteuerungssystemen und energieeffizienten Produkten liegt.Als Antwort auf die wachsenden Anforderungen des Marktes für intelligente Beleuchtung hat Tuya sein Engagement konsequent fortgesetzt und die professionelle und innovative Bluetooth Mesh Beleuchtungslösung eingeführt. Sie schafft nicht nur eine vielseitige und anpassbare Matrix intelligenter Produkte, sondern wird auch den unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Szenarien gerecht. Tuya hat den Wandel des Marktes erkannt und stellt mit seiner Lösung sicher, dass Unternehmen den gestiegenen Anforderungen von Kunden nach modernsten Beleuchtungskonzepten gerecht werden.Tuya Workshops präsentieren eine Vielzahl intelligenter LösungenTuyas unermüdliches Engagement, den Produktwert für Kunden und Partner zu steigern, wird durch sein Engagement in vertikalen Bereichen wie intelligente Häuser, Hotels und Wohngebäude unterstrichen. Innerhalb dieser Bereiche hat Tuya eine Vielzahl von intelligenten Lösungen entwickelt, die von intelligenten Türschlössern für den gewerblichen Bereich über umfassende intelligente Haus- und Immobilienlösungen bis hin zu innovativen intelligenten Beleuchtungslösungen für den gewerblichen Bereich reichen. Durch die nahtlose Verbindung und intelligente Anpassung dieser Produkte ermöglicht Tuya seinen Kunden den effizienten Aufbau diversifizierter intelligenter Geschäftsszenarien, die den Verbrauchern ein nahtlos komfortables und intelligentes Lebensgefühl bieten.Diese bahnbrechenden Lösungen werden auf der Light + Building 2024 zum ersten Mal zu sehen sein. Um die Vorteile dieser Lösungen eingehender kennenzulernen, veranstaltet Tuya vom 5. bis 7. März 2024 einen Smart Building Workshop. Ziel dieser Workshop-Reihe ist es, Entwicklern die intelligenten Lösungen von Tuya detailliert zu erläutern, damit sie deren Feinheiten und Anwendungsmöglichkeiten verstehen können. Darüber hinaus bietet die interaktive Plattform Entwicklern die Möglichkeit, sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen und gemeinsam den latenten kommerziellen Wert dieser innovativen Lösungen zu erkunden.Tuya wird auf der Light + Building 2024 den mit Spannung erwarteten Tuya Developer Day abhalten. Bei diesem exklusiven Event veranstalten weltweit bekannte Unternehmen wie Statista, Xanlite, FSL Lighting und Enerlution gemeinsam mit Tuya ein dynamisches und hochmodernes Technologiespektakel. Ziel ist es, ein kollaboratives Umfeld zu fördern, die Effizienz des Energiemanagements kontinuierlich zu verbessern und einen sinnvollen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung zu leisten.Die Light + Building 2024 bietet Tuya eine großartige Gelegenheit, seine technologische Stärke und seine vielfältigen Lösungen in den Bereichen Beleuchtung, Energie und verschiedenen anderen Bereichen einem globalen Publikum von Entwicklern zu präsentieren. Diese Veranstaltung bietet wertvolle Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten, die es Tuya ermöglichen, eng mit globalen Entwicklern zusammenzuarbeiten. Tuya nimmt diese Fachmesse zum Anlass, um zusammen mit globalen Entwicklern die gemeinsame Vision einer nachhaltigen Zukunft zu verwirklichen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tuya-smart-prasentiert-innovatives-gebaude-energiemanagementsystem-und-professionelle-beleuchtungslosungen-auf-der-light--building-2024-302069108.htmlPressekontakt:Ge Bai,502114262@qq.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155291/5720190