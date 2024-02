-Die neue semantische Suche AILANI TM lässt sich nahtlos in die LabVantage Advanced Analytics Solution und die LIMS-Plattform integrieren, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Betriebskosten in F&E-Laboren zu senken-

-Suchfunktionen nutzen künstliche Intelligenz, um Kunden zu helfen, die Anzahl der Wiederholungen von Experimenten um 30 zu reduzieren-

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Lösungen, die es Laboren ermöglichen, schneller und zu geringeren Gesamtkosten in Betrieb zu gehen, hat seine semantische Suche (AILANI), fortschrittliche Analysen und LIMS-Lösungen in einem integrierten, digital nativen Ökosystem verfügbar gemacht, das in der Lage ist, F&E-Laborprozesse nahtlos zu unterstützen. Dieses Ökosystem ermöglicht es F&E-Laboratorien, ihre Effizienz, Produktivität, Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit und letztlich die Markteinführungszeit zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. LabVantage wird seine LIMS-Lösungen und sein integriertes Ökosystem auf der Pittcon 2024 (Stand Nr. 2133) vom 24. bis 28. Februar in San Diego, Kalifornien, vorstellen.

Die Digitalisierung von F&E-Laborprozessen mit fortschrittlichen Technologien wie semantischer Suche, Analytik und LIMS stellt einen bedeutenden Sprung in Richtung Effizienz und Innovation im wissenschaftlichen Bereich dar. Semantische Suchfunktionen ermöglichen die Kontextualisierung und Durchsuchbarkeit großer Daten- und Dokumentenmengen unter Verwendung eines semantischen Kerns und Wissensgraphen. Diese Technologie rationalisiert nicht nur die Informationsbeschaffung und reduziert drastisch die Wiederholungen bei Versuchsdurchläufen, sondern verbessert auch den Entscheidungsprozess, indem sie relevantere und präzisere Dateneinblicke liefert. Einige LabVantage-Kunden konnten durch die Implementierung des semantischen Suchwerkzeugs AILANI von LabVantage die Anzahl der wiederholten Experimente um 30 reduzieren.

Die Integration von KI und Business Intelligence in eine einheitliche Analyseplattform in Verbindung mit einem LIMS beschleunigt die Analyse und das Reporting. LabVantage Analytics ermöglicht die Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten aus verschiedenen Quellen und integriert Datenverarbeitung, Speicherung, Analyse und Visualisierung in einer Plattform. Zu den benutzerfreundlichen Selbstbedienungsfunktionen gehören anpassbare Dashboards und der sofortige Zugriff auf LIMS-Datenberichte.

"Indem wir fortschrittliche Technologien wie semantische Suche, KI und Analytik in unsere LIMS-Lösungen integrieren, erhöhen wir nicht nur die Datenpräzision und reduzieren die Anzahl der Experimente, sondern verbessern auch die Zusammenarbeit und das Experimentdesign erheblich. Gemeinsam werden diese Tools dazu beitragen, dass Kunden bessere Experimente entwerfen und gleichzeitig die Gesamtzahl der Versuchsdurchläufe drastisch reduzieren können", so Alan Marcus, Chief Growth Officer bei LabVantage Solutions. "Unser Ziel ist es, den Kunden mehr Zeit für die wissenschaftliche Forschung zu geben. In der Tat glauben wir, dass diese digital nativen Lösungen unsere Fähigkeit erweitern werden, Kunden in allen unterstützten Branchen während ihres gesamten Produktlebenszyklus zu bedienen. Ihre Daten können nun innerhalb einer einzigen Plattform vereinheitlicht, untergebracht, durchsucht und analysiert werden vom Konzept bis zum Markt."

Die Implementierung eines LIMS automatisiert und verwaltet die Arbeitsabläufe im Labor und steigert die Effizienz und Konsistenz bei der Durchführung von Experimenten erheblich. Durch die Integration von Such- und Analysetools gewährleistet LabVantage LIMS einen nahtlosen Informationsfluss, der die Laborabläufe, die Entscheidungsfindung und die Zusammenarbeit weiter verbessert. Branchenstatistiken unterstreichen die transformative Wirkung einer solchen Digitalisierung und Automatisierung: Labore berichten von einer Produktivitätssteigerung von bis zu 30-40 %.1

Durch die Fusion von LabVantage mit Biomax Informatics wurden die Analyse- und LIMS-Lösungen durch die Integration von AILANI, einem fortschrittlichen semantischen Suchwerkzeug, verbessert. AILANI vereint semantische Modellierung, Ontologien, Linguistik und KI-Algorithmen, um die abfragebasierte Forschung zu revolutionieren. Dieses Tool verbindet effektiv verschiedene Datenquellen interne, externe und eigene und versetzt Forscher in die Lage, schnell wertvolle Erkenntnisse und verborgene Muster zu entdecken. Außerdem vereinfacht und beschleunigt es die Entscheidungsfindung im gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozess, indem es einen einfachen Zugang zu relevanten Informationen und deren Kontext bietet.

LabVantage Biomax wurde im Gartner Hype Cycle for Life Science Discovery Research 2023 als Sample Vendor für zwei Kategorien ausgezeichnet: 'Semantic Knowledge Graph Tools' und 'Analytics Platforms for Research Informatics' 2 Ebenso wurde LabVantage von von Frost Sullivan im ersten jährlichen globalen LIMS-Bericht und Radar für Biowissenschaften als Top-Wachstums- und Innovationsführer 2023 eingestuft, was das Engagement und den Status von LabVantage als zentraler Akteur bei der Umgestaltung der biowissenschaftlichen Forschung und Analytik hervorhebt.

Weitere Informationen über LabVantage, seine LIMS-Lösungen und sein digitales F&E-Ökosystem erhalten Sie unter www.labvantage.com oder per E-Mail an info@labvantage.com

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Laborsoftwarelösungen für Unternehmen engagiert sich LabVantage Solutions für die Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Transformation von Daten zu Wissen. Die Informatikplattform von LabVantage ist hochgradig konfigurierbar und in eine gemeinsame Architektur eingebunden. Sie arbeitet zu hundertprozentig browserbasiert und unterstützt so Hunderte von Benutzern gleichzeitig. Sie wird vor Ort, über die Cloud oder als SaaS-Lösung bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen verbinden, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (Electronic Laboratory Notebook, ELN), einem Laborausführungssystem (Laboratory Execution System, LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (Scientific Data Management System, SDMS) und fortschrittlicher Analytik sowie für Anwendungen im Gesundheitswesen einem Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 Kundenstandorte in aller Welt in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset (US-Bundesstaat New Jersey) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit rund vierzig Jahren bietet LabVantage sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das Kunden in die Lage versetzt, schneller Innovationen in den FuE-Zyklus einzubringen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com

