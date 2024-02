Auch in einem anspruchsvolleren wirtschaftlichen Umfeld wie im vergangenen Jahr beweist Knorr-Bremse Widerstandsfähigkeit und Leistungsstärke: Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand stiegen weiter an und erreichten neue Spitzenwerte. Der Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge hat heute in München seine vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 präsentiert. Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Wir haben allen Grund, stolz zu sein: Unser sehr gutes Ergebnis für 2023 ist Ausdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...