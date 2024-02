Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Lösungen, kündigte heute das Quectel RG255G an, ein 5G RedCap-Modul auf MediaTek-Basis. 5G Redcap, die Abkürzung für Reduced Capability, ist eine im 3GPP Release 17 definierte 5G-Variante, die die niedrige Latenzzeit und Zuverlässigkeit von 5G mit Funktionen wie Network Slicing in einem preislich wettbewerbsfähigen Chipsatzdesign mit einer leichten Architektur kombiniert. Für Implementierungen, die von diesen Eigenschaften profitieren würden, aber nicht den vollen Leistungsumfang von 5G benötigen, bietet RedCap eine elegante und kostengünstige Option.

Das Modul, das das weltweit erste 5G Modem-RF System-on-Chip (SoC) ist, verfügt über die 5G RedCap UltraSave-Funktionalität von MediaTek, die den Stromverbrauch im Vergleich zu bestehenden 4G IoT-Modems um 60 und im Vergleich zu 5G Extended Mobile Broadband (eMBB)-Modems um 70 senkt. Bei aktivierten Energiesparfunktionen des Release 17 werden weitere 10 Energie eingespart.

"Wir freuen uns sehr, das Quectel RG255G 5G Red Cap-Modul ankündigen zu können, mit dem Kunden viele der Vorteile von 5G nutzen können, ohne den vollen Kosten- und Energiebedarf der Technologie in Kauf nehmen zu müssen", so Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Wir sind überzeugt davon, dass 5G RedCap eine breite Palette von IoT-Anwendungsfällen und -Applikationen ermöglicht, die eine ultrazuverlässige Kommunikation mit geringer Latenz (URLLC) und Network Slicing erfordern."

Das Quectel RG255G bietet eine Downlink-Leistung von 220 Mbps und eine Uplink-Leistung von 121 Mbps bei 256 QAM oder 91 Mbps bei 64 QAM. Die RG255G-Familie ist in drei Formfaktoren erhältlich, LGA, M.2 und Mini PCIe, arbeitet mit einer Bandbreite von 20 MHz und bietet Unterstützung für LTE Cat 4 sowie GNSS. Außerdem verfügen die Module über mehrere Schnittstellen, darunter USB 2.0 und PCIe 1.0.

"Die T300-Serie ist die weltweit erste 6nm Radio Frequency System-on-Chip (RFSOC) Single-Die-Lösung für RedCap", so Evan Su, General Manager der Wireless Communications Business Unit bei MediaTek. "Wir betrachten RedCap als ein Schlüsselinstrument, um den Zugang zu 5G-Funktionen zu demokratisieren und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Komponenten zu optimieren und 5G-fähige Geräte für eine breite Palette von Anwendungen zu verschiedenen Preispunkten anzubieten."

Das RG255G-Modul ist ideal für Anwendungen wie Stromüberwachung, Point-of-Sale, industrielle Automatisierung, Smart Energy und Smart Grid, mobiles Breitband mittlerer Geschwindigkeit und tragbare Geräte geeignet.

Die Sicherheit steht bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel an erster Stelle. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung arbeitet Quectel mit führenden Branchenpraktiken und -standards. Mögliche Schwachstellen werden mithilfe unabhängiger Testinstitute behoben und Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Die RG255G-Serie wird zusammen mit einer Reihe von Antennen erhältlich sein, damit Entwickler die Möglichkeit haben, Modul und Antennen gleichzeitig zu erwerben, wodurch die Kosten und die Zeit bis zur Markteinführung reduziert werden.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die IoT-Innovation zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser globales Team von 5.900 Experten treibt die Innovation in den Bereichen Mobilfunk GNSS Wi-Fi und Bluetooth -Module sowie Antennen und Services voran.

Wir unterhalten weltweit Büros und bieten Support auf der ganzen Welt. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erschaffen.

