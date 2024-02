EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie

STEICO SE: Paul O'Gorman zum Vorsitzenden des STEICO Verwaltungsrats gewählt



22.02.2024 / 20:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Paul O'Gorman zum Vorsitzenden des STEICO Verwaltungsrats gewählt Feldkirchen bei München, 22. Februar 2024 (ISIN DE000A0LR936). In seiner heutigen Sitzung hat der STEICO Verwaltungsrat Herrn Paul O'Gorman zum Vorsitzenden und Herrn Udo Schramek zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt. Der Verwaltungsrat der STEICO SE besteht aus folgenden Personen: Herr Paul O'Gorman (Vorsitzender), ehem. langjähriger Senior Manager im Kingspan Konzern

Herr Udo Schramek (stellvertretender Vorsitzender), Gründer und CEO der STEICO SE

Frau Aiveen Kearney, Geschäftsführerin der Kingspan Insulation UK & Ireland

Frau Katarzyna Schramek, Rechtsanwältin Im Zusammenhang mit dem Erwerb der STEICO Aktienmehrheit durch die Kingspan Gruppe wurden Herr O'Gorman und Frau Kearney gerichtlich bis zur nächsten Hauptversammlung der STEICO SE zu Verwaltungsratsmitgliedern bestellt. Die Corporate News steht unter www.steico.com/de/ir zum Download bereit. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



22.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com