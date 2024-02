Percepxion ist in den Gateways, Routern, Trackern und Switches von Lantronix vorkonfiguriert, um die Implementierung von IoT-Edge-Geräten zu beschleunigen

IRVINE, Kalifornien, Feb. 22, 2024, seine neue Plattform für Cloud-IoT-Edge-Lösungen, angekündigt . Percepxion ist in den preisgekrönten IoT-Gateways, -Routern, -Trackern und -Switches von Lantronix vorkonfiguriert und bietet so ein sicheres, umfassendes Lebenszyklusmanagement für die Geräte. Die Percepxion-Plattform skaliert Edge-Implementierungen effizient von regional bis global und wird über eine intuitive Benutzeroberfläche verwaltet.



"Die Percepxion-Plattform bietet unseren Kunden eine einfach einzurichtende IoT-Lösung, die auf unseren Konnektivitäts- und Rechenprodukten vorkonfiguriert ist", so Jacques Issa, Vice President of Marketing bei Lantronix Inc. "Die Multi-Tenant-Funktion von Percepxion ermöglicht eine B2B-Lösung, die zusätzliche Umsatzströme für unsere Endkunden generiert."

Die Remote-Installation von Lantronix-Geräten umfasst eine automatische Zero-Touch-Bereitstellung, die über Percepxion verwaltet wird. Die vor Ort benötigte Firmware, Konfiguration und Zertifikate werden per Fernzugriff geladen, um eine sichere Datenkommunikation und konforme Geräte zu gewährleisten. Die Plattform ist ideal für das Management kritischer Infrastrukturen, Flottenmanagement, Smart Cities und andere End-to-End-IoT-Edge-Lösungen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Percepxion gehören:

Percepxion ermöglicht Echtzeit-Fernzugriff für Diagnose und Fehlerbehebung sowie Over-the-Air-Updates mit ausgewählter Gruppierung und automatischer Überwachung, die Warnungen und Benachrichtigungen generieren, um Systemausfallzeiten zu minimieren. Leistungsstarke Datenintegration und -analyse. Die benutzerdefinierten Dashboards von Percepxion bieten einen bedarfsgerechten Einblick in die Telemetriedaten der Geräte. Die Trendanalyse liefert wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Effizienz und zur Erstellung von Anwendungen für die vorausschauende Wartung. Anwendungsfälle in Unternehmen können über Percepxion API-Dienste auf Daten zugreifen und so einen Headless-Betrieb ermöglichen.



Der ganzheitliche Ansatz von Percepxion für IoT-Edge-Lösungen beschleunigt die Zeit bis zum Umsatz durch die Vereinfachung der Edge-Verwaltung und -Wartung und bietet den Kunden Unterstützung und langfristige Sicherheit.

Der Percepxion-Dienst für Lantronix-Geräte

Die mandantenfähige Cloud-Plattform von Percepxion wird als Dienst bereitgestellt und bietet Unternehmen ein umfassendes Lebenszyklusmanagement für Geräte über Web- und Mobile-Apps. Sie wird mit gebündeltem technischen Support, begrenzter Garantie und anderen optionalen Dienstleistungen angeboten.

Um mehr über Percepxion zu erfahren und das kostenlose 60-Tage-Testangebot zu nutzen, besuchen Sie https://www.lantronix.com/percepxion/.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter von Rechen- und Konnektivitäts-IoT-Lösungen, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise ausgerichtet sind. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

