DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 17.420 Pkt - Allianz mit Dividenden-Erhöhung gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Allianz und der Lufthansa standen im nachbörslichen Handel am Donnerstag im Fokus. So legt die Allianz ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf und hat außerdem eine Neufassung ihrer Dividendenpolitik beschlossen. Der Vorstand schlägt für 2023 eine Dividende von 13,80 je Aktie vor, nach 11,40 Euro im Vorjahr. Wie der Konzern am Vorabend der Zahlenveröffentlichung mitteilte, will er weitere Aktien für bis zu 1 Milliarde Euro zurückkaufen. Der Rückkauf soll von Anfang März 2024 bis zum 31. Dezember 2024 durchgeführt werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent höher getaxt.

Für die Lufthansa-Titel ging es nachbörslich 0,7 Prozent nach oben. Der Konzern baut den Vorstand grundlegend um: Das Gremium wird von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert und die Vorstandsressorts neu geordnet. Vier Vorstandsmitglieder scheiden aus. Daneben droht der Lufthansa aber auch ein Streik ihres Kabinenpersonals. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat die Vergütungstarifverhandlungen mit dem Unternehmen für gescheitert erklärt und ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über Streiks aufgerufen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.420 17.370 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 22, 2024 16:25 ET (21:25 GMT)

