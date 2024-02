NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Lufthansa-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeschluss über eine weitreichende Auswechslung des Vorstandes auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 9,50 Euro. Inmitten der Änderungen im Vorstand werde auch Finanzchef Remco Steenbergen die Fluggesellschaft verlassen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ausmaß der Veränderungen dürfte zudem für Stirnrunzeln sorgen und womöglich Bedenken hinsichtlich der Risiken aufkommen lasse, die durch die Wechsel entstehen könnten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 15:55 / EST rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 15:55 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

