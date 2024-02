Taipei (ots/PRNewswire) -Antennenexperte zeigt modernste Hochfrequenz-Millimeterwellen-Antennentechnologie, die bereits von großen Telekommunikationsanbietern eingesetzt wird, sowie eine Lösung zur Verbesserung der Signalabdeckung in FR2 und FR3Die Auden Group (https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/), ein branchenführender Anbieter von Antennen- und Konnektivitätslösungen, kündigt an, dass sie am MWC 2024 (Stand #5J64, vom 26. bis 29. Februar in Barcelona) teilnehmen und vor Ort Live-Demonstrationen ihrer fortschrittlichsten Millimeterwellen-Antennentechnologien (mmWave) abhalten sowie neue Lösungen zur Unterstützung von Offenheit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken vorstellen wird.Besuchen Sie Auden in Halle 5 Stand #5J64 auf dem MWC 2024 und erleben Sie die neuesten Beyond 5G-Antennentechnologien.Auden kann auf eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Antennentechnologien zurückblicken, die bei verschiedenen Aspekten von Beyond 5G (B5G) nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) eine wichtige Rolle spielen - von Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) über private 5G-Netzwerke bis hin zu vernetzten Fahrzeugen (V2X), Direct-to-Cell und maritimer Kommunikation. Auf dem MWC 2024 demonstriert die Marke, wie ihre führenden technologischen Fähigkeiten neue Möglichkeiten für die Verbindungs- und Telekommunikationsindustrie auf dem Weg zu 6G eröffnen.Zu den wichtigsten Highlights am Stand von Auden gehören:- Live-Demos der 39-GHz-Antenne, um neue Möglichkeiten für die Leistung bei hohen Frequenzen zu zeigen: Die 39G (39 GHz) Antennen-in-Modul (AIM)-Lösung von Auden, die bereits von großen Telekommunikationsanbietern eingesetzt wird, bietet 256-QAM-Modulation und die höchste Bandbreite im höchsten Frequenzband in kommerziellen 5G-Mobilfunknetzen - und übertrifft damit sogar die hohen Standards des Third Generation Partnership Project (3GPP), einem internationalen Konsortium für mobile Breitbandstandards.- Live-Demos der Lösung für stärkere, zuverlässigere FR2- und FR3-Signale: Die größten Herausforderungen bei den hohen Frequenzen des Frequenzbereichs 2 (FR2) und FR3 sind Pfadverluste und Richtungsfehler, insbesondere bei großen Entfernungen. Auden bietet hierfür eine RIS-Lösung (Reconfigurable Intelligent Surface) an, die auch live auf seinem 28G (28 GHz) AIM vorgeführt wird. Dank der fortschrittlichen Testausrüstung von Keysight konnte nachgewiesen werden, dass Audens leistungsstärkstes Phasenarray-Antennendesign 1024QAM in 3% EVM erreichen kann, was über dem heutigen Industriestandard liegt.- Förderung eines O-RAN-Ökosystems der Offenheit und Interoperabilität: Offenheit und Interoperabilität von Hochgeschwindigkeitsnetzen kommen letztlich den Nutzern am meisten zugute und helfen, die digitale Kluft zu überwinden. Die Auden-Tochter Auray OTIC and Security Lab (https://www.auray.com.tw/) beteiligt sich an der Open RAN Alliance als unabhängiges, in Taiwan ansässiges Testlabor, das sich auf Kommunikationstechnologie konzentriert und disziplinübergreifende Erweiterungs- und Integrationsdienste anbietet. Auray stellt mehrere neue hochmoderne Tools vor, mit denen Antennenhersteller und Netzbetreiber die Einhaltung von O-RAN-Standards testen und überprüfen können.- Beschleunigung von Nachhaltigkeit und Energieeinsparung in Netzen: Auray Technology Corp bringt auch ähnliche Tools für die Verbindungsindustrie auf den Markt, um die Energieeffizienz von Antennen zu testen und zu überprüfen, sowie ein Tool zur Überwachung des Energieverbrauchs von Antennen in Echtzeit.Bitte besuchen Sie uns in der Halle 5 Stand #5J64 auf der MWC für weitere Informationen oder bleiben Sie dran für alle Details, die am 26. Februar enthüllt werden.Folgen Sie Auden auf den sozialen Medien: https://www.linkedin.com/company/auden-techno-corp/Informationen über die Auden-GroupDie 1981 gegründete Auden Group ist ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, die Konnektivitätsbranche weltweit voranzubringen und bietet umfassende technische Unterstützung und Dienstleistungen auf dem Markt für drahtlose Kommunikation an, die die Bereiche Antennendesign und -herstellung, Systemintegration, drahtlose Produktprüfung, Labor und Sicherheit sowie grüne Energie umfassen. Kürzlich wurde Auden auf der Forbes-Liste "Best Under a Billion 2023" für seine Leistungen ausgezeichnet, die die Verbindungs- und Telekommunikationsbranche vorangebracht haben.Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2344428/2024MWC_Auden.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/besuchen-sie-auden-auf-dem-mwc-2024-forderung-einer-offenen-nachhaltigen-zukunft-der-6g-netze-302069505.htmlPressekontakt:Jessie Liu,Tel.: (+886) 3-3631901 Durchwahl 214Original-Content von: Auden Techno. 