Cash-Marge von unglaublichen 94% im letzten Quartal! Mit wesentlich verbesserter Bilanz gut positioniert! Neues Management gibt Vollgas in den nächsten 5 Jahren!

Liebe Leserinnen und Leser,

Royalty- und Streaming-Unternehmen sind im Wesentlichen hochspezialisierte Finanzierungsunternehmen, die Vorauszahlungen an Minengesellschaften im Austausch für einen Anteil an der künftigen Produktion der Mine leisten. Die Zahlung ist im Voraus festgelegt, aber die Einnahmen sind an den zukünftigen Goldpreis gebunden, was eine Hebelwirkung auf den Goldpreis hat. Weitere Vorteile ergeben sich, wenn eine Mine erweitert oder eine neue Entdeckung vor Ort gemacht wird, da die Lizenzgebühr an einen Prozentsatz der Minenproduktion gebunden ist.

Und da ein Unternehmen wie Osisko Gold Royalties viele Lizenzgebühren und Streams hat (Über 180 Royalties in Nordamerika), verfügt es über stark diversifizierte Einnahmen. Ein Beweis für den Erfolg des Geschäftsmodells ist, dass das nach Marktkapitalisierung größte Gold-Royalty/Streaming-Unternehmen, Franco-Nevada (FNV), seit seiner Gründung sowohl den S&P 500 als auch physisches Gold weit hinter sich gelassen hat.

Osisko Gold Royalties meldet Rekordergebnisse für 2023

2023 war ein hervorragendes Jahr für Osisko Gold Royalties, das durch neue Jahresrekorde in Bezug auf die erwirtschafteten GEOs, die Einnahmen, den Cashflow und die Margen gekennzeichnet war, sowie durch den Abschluss mehrerer wichtiger Transaktionen, die sich positiv auf den Cashflow und die erwirtschafteten GEOs von Osisko auswirken werden.

2023 Finanzielle Höhepunkte

Quelle: Osisko Gold Royalties