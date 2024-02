In 2018 war die Apothekenkette WALGREENS BOOTS für GENERAL ELECTRIC in den Dow Jones aufgestiegen und hatte seitdem einen Kursverlust von rund 65 % verbuchen müssen. Am 26. Februar ersetzt nun AMAZON die WALGREENS-Aktie im Dow Jones. Auslöser für den Wechsel war nicht nur die schwache Performance von WALGREENS, sondern auch der 3-zu-1-Aktiensplit von WALMART, der wegen des niedrigeren Aktienkurses sonst das Gewicht der Einzelhandelstitel im Dow Jones reduziert hätte. Für die AMAZON-Aktie ist der Aufstieg in den prestigeträchtigen Dow Jones auf jeden Fall ein weiterer Pluspunkt.



