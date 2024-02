EQS-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Highlight Communications AG: Sport1 Medien AG verkauft 50% Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH im Rahmen umfassender Kooperation



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR Pratteln, 23. Februar 2024 Sport1 Medien AG verkauft 50% Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH im Rahmen umfassender Kooperation Sport1 Medien AG, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Highlight Communications AG hat heute Nacht mit dem internationalen Medien- und Unterhaltungsunternehmen ACUNMEDYA mit Sitz in Istanbul eine umfassende Kooperation vereinbart, welche den Verkauf von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft Sport1 GmbH zu einem Kaufpreis von 30 Millionen Euro beinhaltet. ACUNMEDYA hat sich verpflichtet, ihre international erfolgreichen Entertainment- und Sportunterhaltungsprogramme für Sport1 zu produzieren. Highlight Communications AG wird weiterhin Sport1 GmbH in der Rechnungslegung vollkonsolidieren. Der Vollzug der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, wie insbesondere medien- und kartellrechtliche Zustimmungsvorbehalte. Weitere Informationen: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG Investor Relations

