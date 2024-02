News von Trading-Treff.de Was ein bisschen Anschieben so helfen kann. War in jedem Falle ein schöner Start. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 17200, 17120, 16960, 16800, 16660, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: positiv Tendenz: seitwärts / aufwärts ...

