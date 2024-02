Der Countdown läuft. Der lange Arm der Quartalsberichtssaison erreicht in Kürze auch unsere beiden heutigen Protagonisten Nel ASA und Plug Power. In der nächsten Woche müssen beide Wasserstoffkonzerne Farbe bekennen. Dass die Veröffentlichung von Quartalsberichten im Wasserstoffsektor mitunter im Kursdebakel enden kann, zeigte nicht zuletzt die Veröffentlichung des Q3-Berichts von Plug Power im November. Was bringt der in einer Woche anstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...