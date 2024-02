Anfangs notierte die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials bis zu 2,2 Prozent im Plus, nachdem gestern das 2023er-Ergebnis nebst Ausblick vorgelegt wurde. Doch am Ende des Tages wurde die Aktie mit -3,29 Prozent der größte DAX-Verlierer. Was steckt dahinter?

Den vollständigen Artikel lesen ...