Mit der Eröffnung am Freitag wird ein weiterer Anstieg des DAX um 0,2 Prozent auf 17.410 Punkte erwartet, was nahezu dem Vortags-Rekordhoch entspricht. Dies würde einem Wochenplus von knapp unter zwei Prozent gleichkommen. Rückenwind erhält der DAX dabei aus Übersee: Positive Entwicklungen an den US-Börsen, insbesondere durch Beiträge von Technologieunternehmen wie Nvidia, welche die Nasdaq 100 dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...