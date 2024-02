© Foto: ArtBackground - AdobeStock



Mögliche Zinssenkungen könnten wieder zu verstärkten Investitionen in Aktien führen. Dividendentitel hält die BofA in diesem Jahr für besonders attraktiv. Sie empfiehlt mehrere Titel mit hohem Potenzial. Die Liste. Die Bank of America (BofA) hat kürzlich ihre positive Einschätzung für Dividendenaktien bekräftigt. Sie prognostiziert, dass Anleger aufgrund der sinkenden Zinsen in diesem Jahr wieder vermehrt in Aktien investieren könnten. Davon würden insbesondere auch Dividendenaktien profitieren. Das berichtet CNBC Pro. Die BofA hat eine Liste von Dividendentiteln zusammengestellt, die nach ihrer Bewertung eine höhere Rendite als Tages- oder Festgeld abwerfen dürften. Diese Aktien wurden …