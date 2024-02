Mit Unterstützung des KI-Highflyers Nvidia ist der deutsche Leitindex am Donnerstag sowohl im Tagesverlauf als auch auf Schlusskursbasis auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Am Ende ging der DAX bei 17.370 aus dem Handel, ein Plus von 1,5 Prozent. Am Freitag stehen Allianz, BASF und Deutsche Telekom nach Zahlen im Fokus der Anleger.

Den vollständigen Artikel lesen ...