Nvidia 2.64% KSchachinger (NEXTGTEC): KI-Mania an der Wall Street - nach starker Quartalsbilanz ist Nvidia auf einern Schlag 277 Milliarden Dollar mehr wert, das 1,3-fache des Börsenwerts von SAP. Nach einem Plus von gut 16 Prozent beendete die Aktie mit 784,85 Dollar am Donnerstag den Handelstag an der Wall Street. Bei 800 Dollar wäre der Weltmarktführer bei KI-Chips (80 Prozent Marktanteil) erstmals zwei Billionen Dollar wert. Mit der Wertsteigerung am Donnerstag übertrafen die Kaliforniern den Rekord von Meta Platforms am 2. Febraur, plus 197 Milliarden Dollar, deulich ...

